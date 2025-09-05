Choque múltiple en el puente carretero generó demoras y caos vehicular

Ocurrió esta mañana, en el carril que une La Banda con Santiago. Pese al impacto, no hubo que lamentar víctimas. Investigan las causas del choque.

Hoy 09:47

Un accidente de tránsito en cadena se produjo esta mañana, alrededor de las 8:00, en el puente carretero, con sentido de circulación de Este a Oeste. El siniestro involucró a cuatro automóviles, una camioneta y una motocicleta, resultando en daños materiales en todos los vehículos, pero sin víctimas ni heridos.

Según los primeros informes, las causas del accidente aún se desconocen, pero todo indica que uno de los vehículos frenó repentinamente, lo que provocó la colisión en cadena. Los vehículos involucrados fueron: un Volkswagen, un Renault Logan, un Fiat Siena, un Fiat Uno Fire, una Toyota Hilux y una motocicleta Yamaha YBR 125.

Afortunadamente, ninguno de los involucrados solicitó asistencia médica, ya que no hubo heridos. Solo se registraron daños materiales en los vehículos. En el lugar, se hicieron presentes efectivos policiales, entre ellos la U-1086 y el personal de Policía Científica, bajo la supervisión del Oficial Subinspector Acuña Wilton, quienes realizaron las pericias correspondientes en los rodados.

La Dra. Jacobo Luciana dispuso que, una vez finalizadas las pericias, se confeccionara el informe correspondiente. Además, destacó que los involucrados no desean iniciar acciones legales y llevarán adelante los trámites civiles a través de sus respectivos seguros.