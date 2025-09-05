Millones y disputa: la herencia de Giorgio Armani que entra en juego tras la muerte del diseñador

El empresario italiano falleció a los 91 años y dejó un imperio valuado en miles de millones de dólares. Quiénes son los herederos y qué ocurrirá con la firma.

Hoy 08:39

La noticia de la muerte de Giorgio Armani sacudió al mundo entero. El empresario italiano de 91 años dejó un gran legado en la moda no solo al romper los moldes de las prendas de vestir de hombres y mujeres, sino también al construir uno de los imperios más sólidos de la industria del lujo. A raíz de esto, muchos se preguntan quiénes son los herederos y qué ocurrirá con la legendaria firma que este año cumple medio siglo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según Forbes, medio especializado en negocios y finanzas, el empresario italiano tenía un patrimonio neto de 12.100 millones de dólares. Como nunca se casó ni tuvo hijos, dejó casi la totalidad de la empresa en manos de la Fundación Giorgio Armani, la cual fue creada en 2016 con el objetivo principal de “salvaguardar” la empresa y asegurar su estabilidad y permanencia en el tiempo.

En agosto de este año, dio la que sería su última entrevista, donde se refirió a su sucesión, un tema en agenda, ya que hasta ese entonces era uno de los diseñadores de tercera edad más activos del planeta. “Mis planes de sucesión consisten en una transición gradual de las responsabilidades que siempre tuve a mis seres más cercanos”, dijo en diálogo con Financial Times.

En ese sentido, incluyó a Leo Dell’Orco, director de la oficina de estilo masculino, mano derecha durante las dos últimas décadas y su última pareja: “Como Leo Dell’Orco, los miembros de mi familia y todo el equipo de trabajo. Quiero que la sucesión sea orgánica y no un momento de ruptura”.

En ese sentido es que, además de Leo, los nombres que cobran más fuerza son sus dos sobrinas, Silvana, de 69 años (integrante del equipo creativo de moda femenina) y Roberta, de 54 (dedicada a las relaciones públicas y al vínculo con celebridades), hijas de su hermano Sergio, quien murió hace años, y su sobrino Andrea Camerana, de 55 (con cargos ejecutivos dentro del grupo), hijo de su hermana Rosanna, de 86 (más vinculada a lo familiar que a la gestión diaria).

En su libro autobiográfico Per Amore, publicado en 2022, Armani escribió: “Un día tendré que ceder el control y concluir mi trayectoria como diseñador, y llevo tiempo pensándolo, porque quiero que el fruto de tanto trabajo, esta empresa a la que le dediqué toda mi vida y energía, perdure durante mucho tiempo, incluso sin mí“.

Más allá de los nombres de los herederos, la clave del plan de sucesión de Armani es la Fundación Giorgio Armani. Aunque hoy solo posee una participación menor del 0.1% o 0.01%, su propósito no es meramente financiero. Se espera que, con la apertura del testamento, su porcentaje aumente. Su verdadero poder radicará en su misión: preservar el legado del diseñador y evitar que la compañía sea vendida o que pierda su identidad. Se anticipa que esta será dirigida por tres personas de confianza que Armani mismo designó, como Dell’Orco, Silvana Armani y Bellotti, lo que asegurará que las decisiones futuras del imperio se mantengan fieles a su visión.

Fundado en 1975 por Giorgio Armani y su socio comercial y compañero de vida Sergio Galeotti, el Grupo Armani creció hasta convertirse en un imperio que va más allá de la moda. Hoy abarca perfumería, cosméticos, accesorios, diseño de interiores, hostelería, yates y hasta el equipo de baloncesto EA7 Emporio Armani Milano.

Con 8.700 empleados y 650 boutiques globales, la compañía reportó ingresos consolidados de cerca de 2300 millones de euros en 2024.