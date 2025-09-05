EDESE efectuará cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Domingo 7 de septiembre: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Sarmiento, Belgrano, Pedro León Gallo y Garibaldi) y de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Villa Atamisqui, Mochimo, y Puerta Grande (dpto. Atamisqui).
Lunes 8 de septiembre: de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Matará Viejo, Melero, Paso Grande y Tacu Atun (dpto. Juan F. Ibarra) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte del barrio Colon de la ciudad Capital (comprendido entre Guemes, Milburg, Hnos. Wagner, Melvin Jones, Formosa y Colon) y a la localidad de Wiesburd (dpto. Moreno).