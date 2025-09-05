Ingresar
EDESE efectuará cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:10

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Domingo 7 de septiembre: de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Sarmiento, Belgrano, Pedro León Gallo y Garibaldi) y de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Villa Atamisqui, Mochimo, y Puerta Grande (dpto. Atamisqui).

Lunes 8 de septiembre: de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Matará Viejo, Melero, Paso Grande y Tacu Atun (dpto. Juan F. Ibarra) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte del barrio Colon de la ciudad Capital (comprendido entre Guemes, Milburg, Hnos. Wagner, Melvin Jones, Formosa y Colon) y a la localidad de Wiesburd (dpto. Moreno).

