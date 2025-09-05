Allanamientos en Pozuelos: detienen a tres hombres acusados por abigeato

La investigación derivó en la captura de los sospechosos y el hallazgo de carne caprina y armas vinculadas a la causa.

Hoy 09:44

En la mañana de este viernes, personal de la Dirección General de Investigaciones, dependiente de la Departamental 6, con el apoyo de la Comisaría Comunitaria N°58 de El Charco, realizó un operativo en la localidad de Pozuelos, departamento Río Hondo, tras denuncias por abigeato.

Las actuaciones se originaron luego de que, el pasado 15 de agosto, Lidia Rivainera y Luis Carlos Cajal denunciaran la sustracción de 13 animales caprinos desde sus propiedades, señalando como posibles responsables a un grupo de individuos con antecedentes en este tipo de delitos en la zona.

Tras tareas de investigación, entrevistas con vecinos y relevamientos de campo, se logró vincular a los sospechosos con la comercialización de carne caprina en distintos domicilios. Durante las pesquisas también se halló un buzo con manchas rojizas, presuntamente perteneciente a uno de los implicados.

Conforme al oficio judicial de allanamiento emitido por el juez Dr. Silvio Salice, en la jornada de hoy se irrumpió en cinco domicilios rurales, logrando la detención de Yahir Nuñez (30), Mauro Alonso Cajal (27), alias “Garrincha”, y Luciano Nuñez (18), alias “Yucaca”.

En el operativo también se secuestraron elementos vinculados a la causa, entre ellos carne de animales caprinos, una escopeta calibre 16, cuchillos tipo carnicero, tres teléfonos celulares y piolas y ganchos.

Tras la intervención, y por disposición del Fiscal de Instrucción Dr. Rafael Zanni, se realizaron las actas correspondientes y se elevó el caso a la fiscalía interviniente para continuar con la investigación.