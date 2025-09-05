Efectivos policiales salvaron la vida de una beba de 11 meses en Jujuy

La pequeña se encontraba sin signos vitales y fue reanimada gracias a las maniobras de primeros auxilios aplicadas por los agentes. El hecho ocurrió en una zona urbana de la provincia.

El personal de la Unidad Policial Ciclística de Acción Rápida (Upcar) asistió y reanimó a una beba de 11 meses, la cual estaba con problemas para respirar en la zona de la excasilla de Turismo de la capital jujeña, en el acceso sur. Luego fue trasladada en una ambulancia del Same al hospital Materno Infantil para quedar en observación.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche, cuando una madre estaba con su pequeña en la avenida Párroco Marshke, cerca de la ruta nacional N° 9.

En ese contexto, alrededor de las 21.30 la joven progenitora notó que su beba no respiraba ni brindaba respuestas a sus estímulos. Así fue que entró en desesperación y empezó a buscar auxilio a su alrededor.

Fue entonces que la mujer recordó la presencia policial habitual en las inmediaciones de la excasilla de Turismo, a un costado de la ruta 9. Por esa razón, hasta allí se dirigió rápidamente a pie. Una vez en el lugar, solicitó el auxilio a los uniformados de la Upcar y uno de ellos le practicó a la beba de 11 meses las maniobras correspondientes para salvarle la vida.

Tras esto los agentes dieron aviso al Same, que envío una ambulancia. Finalmente, que el personal médico revisó el estado de salud de la pequeña en el lugar y luego la trasladó al hospital Materno Infantil para quedar en observación.