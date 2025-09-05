Ingresar
Valentín Perrone encabezó la práctica de Moto3 en Montmeló

El piloto hispano argentino consiguió ser el más rápido de la sesión con la KTM de Red Bull Tech3, superando a David Muñoz y a David Almansa.

Hoy 10:11
Valentín Perrone

Auspicioso primer día de actividades en el Gran Premio de Cataluña tuvo Valentín Perrone en Moto3, quien consiguió el mejor tiempo de la práctica con la KTM de Red Bull Tech3 al girar en 1m47s584 y con ello superar por 96/1000 a David Muñoz (Intact GP) y por 99 milésimas a David Almansa (Leopard Racing), en una ajustada sesión.

El piloto hispano argentino sigue demostrando su evolución y en el trazado de 4.657 concretó obtener una óptima prestación de su moto, consolidando su labor en esta tanda que completó la jornada, en la cual, quien lidera el certamen de Moto3, José Rueda (Red Bull Ajo) quedó octavo a 584/1000 de Perrone.

Este sábado desde la hora 7:45 de Argentina se realizará la clasificación de la 15ª ronda del Campeonato Mundial de Motociclismo.

