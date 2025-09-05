Como Messi, Otamendi confirmó que jugó su último partido con la Selección en Argentina

El defensor, uno de los históricos de la Albiceleste, anunció que no volverá a jugar en el país. Con 126 partidos, cuatro títulos y una trayectoria marcada por batallas memorables, se despidió emocionado.

Hoy 10:20

La Selección Argentina atraviesa un inevitable cambio generacional. Luego de que Lionel Messi confirmara que el duelo ante Venezuela en el Monumental fue su último partido por Eliminatorias en suelo argentino, Nicolás Otamendi hizo lo propio y sorprendió con un anuncio que marca el final de un ciclo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Si no hay otro partido oficial con la Selección, este fue mi último partido en Argentina. El show tiene que continuar”, confesó el defensor en diálogo con TyC Sports. Con más de 15 años defendiendo la camiseta albiceleste, “el General” hizo un repaso de su trayectoria: “En lo personal, hemos pasado malas y ahora están las buenas. En la Selección nunca se sabe, por eso no hay que sacar el pie del acelerador y seguir compitiendo”.

En redes sociales, Otamendi compartió una foto junto a Messi, con quien comparte más de una década de batallas, y escribió: “El show debe continuar, enano”, en un mensaje que emocionó a los hinchas. El defensor acumula 126 partidos oficiales con la Albiceleste desde su debut, el 19 de mayo de 2009 bajo la conducción de Diego Maradona, y se ubica quinto en la tabla histórica de presencias detrás de Messi, Mascherano, Di María y Zanetti. En su palmarés figuran dos Copas América, una Copa del Mundo y la Finalissima.

Sin embargo, su estadística genera debate: la AFA lo homenajeó hace unos meses por alcanzar los 140 partidos, pero el conteo incluye los cuatro encuentros disputados en los Juegos Olímpicos de París 2024, lo que generó cierta confusión entre los números oficiales.