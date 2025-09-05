Ingresar
Todo listo para la peña del ballet Jorge Newbery

La cita será el próximo domingo. Destacados artistas prometen una jornada festiva y única.

Hoy 10:21
Demi Carabajal.

La Peña del Ballet Folklórico “Jorge Newbery” se llevará a cabo este domingo 7 de septiembre, desde las 14 hs, en el patio cultural Tinkuy de la Capital de Santiago del Estero.

Con un abanico de expresiones populares del canto, la música y la danza la grilla de artistas contará con la presentación de Demi Carabajal, Mosoj Ñaupa, Dadi, Descendencia, Estilo y Pasión (Bachata), José Juárez, Los Bafojonitos, Rumores de Milonga, Haciendo Patria, Hnas. Lezana (Árabe), Valeria Facelli, Nfasis Dance (Urbano), Andrea Legname, Santy Barroca, Mauro Serrano, El Duende del Violín, Flor Lobo, Roció Pirro, Academia San Esteban, Jesús Cardozo, entre otros artistas destacados.

Asimismo, una variedad de emprendedores locales dirá presente en una feria multicultural en sabores, artesanías, productos regionales y sorteos durante el evento.

Los interesados en ser parte de la fiesta pueden adquirir sus entradas anticipas en calle Entre Rios 312, de 19 a 22 hs.

