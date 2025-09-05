Verón cuestionó el fallo de la Conmebol que eliminó a Independiente: "Eligieron la más fácil"

Tras la dura sanción que dejó al Rojo afuera de la Copa Sudamericana, la Brujita salió a respaldar al club de Avellaneda y apuntó contra la Conmebol.

Hoy 10:00

La Conmebol decidió eliminar a Independiente de la Copa Sudamericana por los incidentes ocurridos en el partido de vuelta de los octavos de final ante Universidad de Chile en Avellaneda, pero la sanción no cayó bien en el fútbol argentino. El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, se expresó en redes sociales y cuestionó con dureza el fallo: “Eligieron la más fácil”.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, la Brujita escribió: “Muy difícil de entender cómo llegaron a tomar una decisión así… y no justifico ningún tipo de violencia, eh, pero muy injusto todo”. Con este mensaje, Verón mostró su apoyo al Rojo, que no solo quedó fuera de la competencia, sino que también recibió una multa de 250 mil dólares. Además, la Conmebol determinó que Universidad de Chile pase a la próxima instancia, donde enfrentará a Alianza Lima, en un partido a puertas cerradas en el estadio de Coquimbo.

Desde la dirigencia de Independiente, encabezada por Néstor Grindetti, no descartan apelar la decisión. Si bien el club no buscaría revertir la eliminación deportiva, sí pretende reducir las sanciones económicas y la prohibición de público que le impedirá jugar con hinchas en los próximos siete encuentros. Para ello, habrá una reunión con los abogados en las próximas horas, donde también se evalúa acudir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

No es la primera vez que Verón apunta contra la Conmebol. En 2022, el presidente de Estudiantes había estallado contra el árbitro uruguayo Andrés Matonte, quien anuló un gol de Luciano Lollo a instancias del VAR, en el duelo de cuartos de final de la Copa Libertadores ante Athlético Paranaense. En aquella ocasión, Verón lanzó un fuerte mensaje: “CONMEBOL haciendo lo que hace CONMEBOL, no importa cuándo leas esto”, y luego descargó su bronca con audios que se hicieron virales.