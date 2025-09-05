Errores comunes de higiene que favorecen los hongos en los pies: cómo prevenirlos

La combinación de calor, humedad y lugares públicos como duchas o piletas aumenta el riesgo de infecciones. Expertos comparten consejos prácticos para mantener los pies libres de problemas.

Hoy 10:40

Los pies concentran más glándulas sudoríparas que cualquier otra parte del cuerpo y suelen permanecer cubiertos por medias y calzado cerrado. Esto genera un ambiente cálido y húmedo ideal para bacterias y hongos.

“Entre los dedos se forma un entorno propicio para infecciones microbianas, que pueden causar picazón, hinchazón y mal olor”, explica Joshua Zeichner, profesor asociado de Dermatología del Hospital Mount Sinai de Nueva York.

“Aunque muchas de las infecciones son leves y responden bien a cremas antifúngicas, la automedicación puede cronificar el problema o extenderlo a otras zonas del cuerpo”, advierte la doctora Montserrat Salleras i Redonnet, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, advierte que

El pie de atleta es la infección fúngica superficial más común. Aparece sobre todo en verano y se manifiesta con:

Picazón intensa.

Enrojecimiento y descamación.

Mal olor persistente.

Grietas en la planta o entre los dedos.

Si no se trata, puede avanzar hacia infecciones más profundas, como celulitis, o complicarse en personas con diabetes, que presentan una cicatrización más lenta y un mayor riesgo de úlceras.