Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 SEP 2025 | 13º
X
Revista

Errores comunes de higiene que favorecen los hongos en los pies: cómo prevenirlos

La combinación de calor, humedad y lugares públicos como duchas o piletas aumenta el riesgo de infecciones. Expertos comparten consejos prácticos para mantener los pies libres de problemas.

Hoy 10:40

Los pies concentran más glándulas sudoríparas que cualquier otra parte del cuerpo y suelen permanecer cubiertos por medias y calzado cerrado. Esto genera un ambiente cálido y húmedo ideal para bacterias y hongos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Entre los dedos se forma un entorno propicio para infecciones microbianas, que pueden causar picazón, hinchazón y mal olor”, explica Joshua Zeichner, profesor asociado de Dermatología del Hospital Mount Sinai de Nueva York.

“Aunque muchas de las infecciones son leves y responden bien a cremas antifúngicas, la automedicación puede cronificar el problema o extenderlo a otras zonas del cuerpo”, advierte la doctora Montserrat Salleras i Redonnet, jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, advierte que

El pie de atleta es la infección fúngica superficial más común. Aparece sobre todo en verano y se manifiesta con:

  • Picazón intensa.
  • Enrojecimiento y descamación.
  • Mal olor persistente.
  • Grietas en la planta o entre los dedos.

Si no se trata, puede avanzar hacia infecciones más profundas, como celulitis, o complicarse en personas con diabetes, que presentan una cicatrización más lenta y un mayor riesgo de úlceras.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un fondo buitre reclama acciones de Aerolíneas y del Banco Nación para cobrar un fallo por US$95 millones
  2. 2. Sin Colapinto en competencia, Hamilton y Ferrari al tope en el primer ensayo de Monza
  3. 3. Preocupación en el barrio La Católica: un auto fue consumido por las llamas
  4. 4. Aeronaves militares del régimen de Maduro hostigaron a un buque de la Armada de EEUU
  5. 5. Catedráticos y magistrados comenzaron a reflexionar sobre el legado del Papa Francisco
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT