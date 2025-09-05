Paul Aron, reemplazante de Colapinto, terminó último con trompo incluido en la FP1 del GP de Italia

El estonio, piloto de reserva de Alpine, cerró la FP1 en el último lugar, a 2 segundos de Lewis Hamilton y a 0,5 de Pierre Gasly. El A525 salió ileso tras el trompo y Franco Colapinto tomará la butaca para la FP2 a las 12:00.

Hoy 10:44

El Gran Premio de Italia comenzó con Paul Aron al volante del A525 en la primera sesión de entrenamientos libres, mientras Franco Colapinto observaba desde el box de Alpine. El piloto estonio de 21 años tuvo una jornada complicada y finalizó P20, último en la clasificación, a 2 segundos del mejor tiempo marcado por Lewis Hamilton, que logró su mejor sesión desde que llegó a Ferrari.

En relación a su compañero Pierre Gasly, Aron terminó a 5 décimas de diferencia, ya que el francés finalizó P18. Además, el piloto de reserva protagonizó un trompo durante la práctica, aunque logró mantener el auto sin daños y completó 23 vueltas en el Autódromo de Monza.

Para la FP2, programada a las 12:00 (hora Argentina), será Franco Colapinto quien se suba al monoplaza de Alpine para continuar con el trabajo de puesta a punto. El argentino tendrá así su primera oportunidad de girar en el trazado italiano y sumar información clave de cara a la clasificación.

Así sigue la actividad en Monza: