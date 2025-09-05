Dibu Martínez sumó un nuevo arco en cero y alcanzó una marca del Pato Fillol

El arquero de la Selección Argentina mantuvo la valla invicta ante Venezuela, llegó a los 54 partidos y quedó detrás de Chiquito Romero.

Hoy 11:03

La Selección Argentina sigue sumando marcas y esta vez el protagonista fue Emiliano “Dibu” Martínez, quien logró un nuevo arco en cero en la goleada frente a Venezuela y alcanzó los 54 partidos con la camiseta albiceleste, igualando al legendario “Pato” Fillol, campeón del mundo en 1978. Con este registro, el marplatense se subió al segundo puesto histórico entre los arqueros con más presencias, solo por detrás de Sergio “Chiquito” Romero, que lidera con 96 encuentros.

Tras el partido, Dibu se mostró emocionado por la visita del Pato en la previa y destacó lo que significa para él compartir ese momento:

“Me encantó que nos venga a visitar al predio, es un orgullo para la Selección porque el Pato es un ícono. Yo dije que dejó la vara altísima, fue de los mejores arqueros de la historia y tener sus consejos y sus apoyos es muy importante para mí”, expresó.

El arquero del Aston Villa acumula 38 vallas invictas en 54 partidos y sueña con romper otro récord histórico: superar las 47 vallas invictas que ostenta Chiquito Romero. Aunque el ex Racing lidera en cantidad de partidos, el porcentaje de arcos en cero de Dibu es mucho más alto y, con su rendimiento actual, el objetivo de convertirse en el arquero más imbatible de la Selección está cada vez más cerca.

Con humildad, Dibu también dejó en claro a quién considera el mejor: “El Pato dejó la vara muy alta y para mí siempre va a ser uno de los mejores de la historia”, cerró el hombre que se transformó en referente absoluto del arco argentino.