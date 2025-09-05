Operativo policial en Añatuya: caen dos ladrones con motopartes robadas en zona rural

Los efectivos de la Comisaría 41 hallaron un escondite con piezas de motos desmanteladas. Los detenidos fueron identificados y se investiga si están relacionados con otros delitos en la zona.

Hoy 11:08

En la medianoche de este jueves personal de Robos y Hurtos de la Comisaría 41 de Añatuya llevó a cabo un procedimiento policial cerca de la Ruta Provincial 7, en el Paraje Km 13, luego de recibir información sobre dos sujetos que circulaban de forma sospechoso en una motocicleta roja 100 cc.

El personal policial, bajo la directiva del subcomisario Pablo Méndez, a pesar de la oscuridad de la noche logran divisar la motocicleta, y los siguieron por un camino rural del mencionado paraje.

Durante el rastrillaje a pie debido a lo dificultoso del camino, los efectivos escucharon ruidos en una zona de mucha vegetación, se introdujeron y observaron a dos hombres con una motocicleta Yamaha roja 100 c.c, y junto a ellos varias motopartes desmanteladas,en lo que sería una especie de "cueva" donde depositan lo robado.

En el lugar también había un caño de escape, un cuadro de moto Honda Wave, placa patente, plásticos rojos, asiento, bocina, cables de embragues, una cubierta, y una llanta.

De inmediato tomaron intervención y en principio verificaron la situación de la moto desmantelada, determinando que pertenece a un hombre de apellido Gorosito del barrio Manzione.

Los sujetos descubiertos fueron detenidos en el lugar y fueron identificados como Jorge "negrito" Ruiz de 30 años del Barrio Manzione y Gonzalo Farías de 24 años del Lote 38 Dpto. Taboada. Este último manifestó que regresaban de Añatuya luego de vender el motor, mientras que una rueda completa la habrían colocado en la motocicleta en la cual se movian.

Las actuaciones continúan a cargo de la fiscal de turno Dra. Cecilia Rímini para esclarecer totalmente el hecho delictivo.

Colaboró en las actuaciones personal de la División Prevención de la Departamental 13.