La Copa del Mundo de UCI BMX Racing llega a Santiago del Estero

Hoy 11:35

Una vez más Argentina es anfitriona de la competencia más importante de BMX Racing del planeta. La ciudad de Santiago del Estero será la sede de un espectáculo que reunirá a los mejores pilotos de BMX del mundo este 20 y 21 de septiembre.

Desde el año 2013 Santiago del Estero y “La Catedral”, ubicada en el Polideportivo provincial, son parte del mapa mundial de la disciplina gracias a su presencia en el calendario de este evento.

Con un formato fascinante y muy similar al de un “Grand Prix”, la Copa del Mundo de UCI BMX es un campeonato organizado por la UCI (Union Ciclyste International), con presentaciones en distintos lugares del planeta. Este año la ciudad de Sarrians, en Francia (Round 1 y 2) y Papendal, en Países Bajos (Round 3 y 4) fueron las sedes anteriores. Ahora en Santiago del Estero, Argentina, se coronarán los campeones de la temporada 2025.

A los Rounds 5 y 6 en Santiago del Estero asistirán 300 pilotos de 26 países, y competirán por la gloria en las siguientes categorías: Élite Masculino, Élite Femenino, Sub-23 Masculino y Sub-23 Femenino. Los pilotos de la Federación Argentina de Bicicross (FAB), con presencia en todas las categorías y resultados sólidos en la temporada 2025, buscarán la victoria en las curvas, saltos y rectas de la Catedral en un evento único en el país.

Además, a este evento internacional se suma el Campeonato Argentino de BMX que se disputará el día viernes 19 de septiembre con la participación de 600 pilotos de todas las categorías. Un fin de semana cargado de deporte y adrenalina.