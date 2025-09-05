Ingresar
Se confirmaron los días y horarios de la quinta fecha del Clausura 2025 en Divisiones Inferiores

La jornada arrancará el sábado 6 de septiembre con una intensa agenda de partidos, continuará el domingo en distintos escenarios y se cerrará el martes 9.

Hoy 11:49

La Liga Santiagueña de Fútbol oficializó la programación completa de la quinta fecha del Clausura 2025 para las Divisiones Inferiores. La jornada arrancará el sábado 6 de septiembre con una intensa agenda de partidos, continuará el domingo en distintos escenarios y se cerrará el martes 9 con un atractivo duelo en la Zona A.

Zona A – Programación

Sábado 6 de septiembre

  • Yanda FC vs. GüemesCancha: Peñarol
    ▪️ 7ª: 08:00 | ▪️ 8ª: 09:30 | ▪️ 9ª: 10:50 | ▪️ 10ª: 12:10
  • Mitre vs. ClodomiraCancha: Produnoa
    ▪️ 7ª: 08:00 | ▪️ 8ª: 09:30 | ▪️ 9ª: 10:50 | ▪️ 10ª: 12:10
  • Instituto Amarillo vs. ComercioCancha: Comercio
    ▪️ 7ª: 08:00 | ▪️ 8ª: 09:30 | ▪️ 9ª: 10:50 | ▪️ 10ª: 12:10
  • Estudiantes Azul vs. Agua y EnergíaCancha: Estudiantes
    ▪️ 7ª: 08:00 | ▪️ 8ª: 09:30 | ▪️ 9ª: 10:50 | ▪️ 10ª: 12:10
  • Villa Unión vs. Unión SantiagoCancha: Villa Unión
    ▪️ 7ª: 13:00 | ▪️ 8ª: 14:30 | ▪️ 9ª: 16:00 | ▪️ 10ª: 17:20

Martes 9 de septiembre

  • Banfield vs. Central CórdobaCancha: Banfield
    ▪️ 7ª: 13:00 | ▪️ 8ª: 14:30 | ▪️ 9ª: 16:00 | ▪️ 10ª: 17:20

Libre: Mitre Amarillo

Zona B – Programación

Sábado 6 de septiembre

  • Independiente de Beltrán vs. Estudiantes BlancoCancha: Independiente de Beltrán
    ▪️ 7ª: 08:00 | ▪️ 8ª: 09:30 | ▪️ 9ª: 10:50 | ▪️ 10ª: 12:10
  • Sportivo Fernández vs. Atlético ForresCancha: Sportivo Fernández
    ▪️ 7ª: 08:00 | ▪️ 8ª: 09:30 | ▪️ 9ª: 10:50 | ▪️ 10ª: 12:10
  • Vélez vs. Independiente de FernándezCancha: Vélez
    ▪️ 7ª: 08:00 | ▪️ 8ª: 09:30 | ▪️ 9ª: 10:50 | ▪️ 10ª: 12:10
  • Defensores de Forres vs. Mitre NegroCancha: Defensores de Forres
    ▪️ 7ª: 08:00 | ▪️ 8ª: 09:30 | ▪️ 9ª: 10:50 | ▪️ 10ª: 12:10
  • Instituto Rojo vs. Central ArgentinoCancha: Banco Provincia
    ▪️ 7ª: 08:00 | ▪️ 8ª: 09:30 | ▪️ 9ª: 10:50 | ▪️ 10ª: 12:10
  • Sarmiento vs. Unión de BeltránCancha: Sutiaga
    ▪️ 7ª: 08:00 | ▪️ 8ª: 09:30 | ▪️ 9ª: 10:50 | ▪️ 10ª: 12:10

