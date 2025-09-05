Se confirmaron los días y horarios de la quinta fecha del Clausura 2025 en Divisiones Inferiores

La jornada arrancará el sábado 6 de septiembre con una intensa agenda de partidos, continuará el domingo en distintos escenarios y se cerrará el martes 9.

La Liga Santiagueña de Fútbol oficializó la programación completa de la quinta fecha del Clausura 2025 para las Divisiones Inferiores. La jornada arrancará el sábado 6 de septiembre con una intensa agenda de partidos, continuará el domingo en distintos escenarios y se cerrará el martes 9 con un atractivo duelo en la Zona A.

Zona A – Programación

Sábado 6 de septiembre

Yanda FC vs. Güemes – Cancha: Peñarol

▪️ 7ª: 08:00 | ▪️ 8ª: 09:30 | ▪️ 9ª: 10:50 | ▪️ 10ª: 12:10

▪️ 7ª: 08:00 | ▪️ 8ª: 09:30 | ▪️ 9ª: 10:50 | ▪️ 10ª: 12:10

▪️ 7ª: 08:00 | ▪️ 8ª: 09:30 | ▪️ 9ª: 10:50 | ▪️ 10ª: 12:10

▪️ 7ª: 08:00 | ▪️ 8ª: 09:30 | ▪️ 9ª: 10:50 | ▪️ 10ª: 12:10

▪️ 7ª: 13:00 | ▪️ 8ª: 14:30 | ▪️ 9ª: 16:00 | ▪️ 10ª: 17:20

Martes 9 de septiembre

Banfield vs. Central Córdoba – Cancha: Banfield

▪️ 7ª: 13:00 | ▪️ 8ª: 14:30 | ▪️ 9ª: 16:00 | ▪️ 10ª: 17:20

Libre: Mitre Amarillo

Zona B – Programación

Sábado 6 de septiembre