Se confirmaron los días y horarios de la quinta fecha del Clausura 2025 en Divisiones Inferiores
La jornada arrancará el sábado 6 de septiembre con una intensa agenda de partidos, continuará el domingo en distintos escenarios y se cerrará el martes 9.
Hoy 11:49
La Liga Santiagueña de Fútbol oficializó la programación completa de la quinta fecha del Clausura 2025 para las Divisiones Inferiores. La jornada arrancará el sábado 6 de septiembre con una intensa agenda de partidos, continuará el domingo en distintos escenarios y se cerrará el martes 9 con un atractivo duelo en la Zona A.