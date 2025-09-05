Jennifer Lawrence y Robert Pattinson pierden la calma en el tráiler de Die My Love

El drama psicológico de Lynne Ramsay, fue producido por Martin Scorsese y basado en la novela de Ariana Harwicz Llegará a los cines el 7 de noviembre tras su estreno en Cannes.

Hoy 11:58

Jennifer Lawrence y Robert Pattinson ponen a prueba su relación en el primer adelanto de Die My Love, la próxima película de Lynne Ramsay.

Mubi estrenará el drama psicológico en cines el 7 de noviembre, luego de su presentación a principios de año en el Festival de Cannes. LaKeith Stanfield, Nick Nolte y Sissy Spacek completan el elenco.

Die My Love se centra en Grace (Lawrence) y Jackson (Pattinson), una pareja amorosa que deja Nueva York para mudarse a una casa heredada en el campo. Tras el nacimiento de su bebé, Grace comienza a desmoronarse mentalmente y descubre una fuerza inesperada en sí misma.

El tráiler no incluye diálogos, pero presenta una serie de escenas impactantes. En las imágenes se ve a Lawrence y Pattinson en una confrontación intensa, mientras que en otros momentos aparece un personaje empuñando un cuchillo.

Ramsay (You Were Never Really Here) dirigió la película a partir de un guion coescrito con Alice Birch, basado en la novela de 2012 de Ariana Harwicz. Entre los productores figuran Lawrence, Andrea Calderwood, Justine Ciarrocchi, Thad Luckinbill, Trent Luckinbill, Martin Scorsese y Molly Smith.

En su crítica para The Hollywood Reporter, el crítico principal David Rooney señaló que Lawrence ofrece “una actuación sin reservas que oscila entre una realidad perturbada y una fantasía inquietante”.

Durante una fiesta posterior en Cannes organizada por THR, Lawrence explicó cómo la crianza de sus dos hijos ha impactado en su carrera:

“Te cambia toda la vida, pero es brutal e increíble”, dijo la actriz sobre la maternidad. “No sabía que podía sentir tanto, y mi trabajo tiene mucho que ver con la emoción, y ellos me han abierto el mundo. Es casi como una ampolla, tan sensible. Así que, obviamente, han cambiado mi vida para mejor y me han cambiado a mí”.