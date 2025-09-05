Con cuatro partidos, sigue la acción del Pre-Federal “60 años de Canal 7”
Los equipos buscan sumar puntos clave en la lucha por la clasificación.
Hoy 12:02
Independiente PreFederal
La emoción del Torneo Pre-Federal de Básquet continúa con todo en su segunda jornada. Con algunos partidos ya disputados y otros por jugarse, los equipos buscan sumar puntos clave en la lucha por la clasificación. La competencia se desarrolla en homenaje a los “60 años de Canal 7” y promete encuentros cargados de intensidad.
Resultados y programación completa – 2° Fecha
Zona 1
Jueves 04/09 • Juventud 76-71 Tiro Federal
Viernes 05/09 – 22:00 hs • Sportivo Colón vs. Quimsa • Jorge Newbery vs. Belgrano
Zona 2
Miércoles 03/09 • Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda
Viernes 05/09 – 22:00 hs • Huracán vs. Olímpico • Red Star vs. Independiente