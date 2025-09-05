Ingresar
Con cuatro partidos, sigue la acción del Pre-Federal “60 años de Canal 7”

Los equipos buscan sumar puntos clave en la lucha por la clasificación.

Hoy 12:02
La emoción del Torneo Pre-Federal de Básquet continúa con todo en su segunda jornada. Con algunos partidos ya disputados y otros por jugarse, los equipos buscan sumar puntos clave en la lucha por la clasificación. La competencia se desarrolla en homenaje a los “60 años de Canal 7” y promete encuentros cargados de intensidad.

Resultados y programación completa – 2° Fecha

Zona 1

  • Jueves 04/09
    • Juventud 76-71 Tiro Federal
  • Viernes 05/09 – 22:00 hs
    • Sportivo Colón vs. Quimsa
    • Jorge Newbery vs. Belgrano

Zona 2

  • Miércoles 03/09
    • Normal Banda 53-60 Nicolás Avellaneda
  • Viernes 05/09 – 22:00 hs
    • Huracán vs. Olímpico
    • Red Star vs. Independiente

TEMAS Torneo Pre-Federal de Básquet

