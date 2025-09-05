Capacitación gratuita sobre inteligencia artificial aplicada a los negocios en la UNSE

Especialistas de la UNSE brindarán una charla gratuita sobre cómo aprovechar la inteligencia artificial generativa en la gestión de emprendimientos. Será el miércoles 10 de septiembre en el Paraninfo.

Hoy 12:27

La Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) invita a participar de una nueva edición del Ciclo de capacitación para emprendedores, que en esta oportunidad abordará el uso de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Bajo el título “Inteligencia Artificial y Negocios: Cómo administrar tu emprendimiento utilizando la IA generativa”, la charla estará destinada a estudiantes, emprendedores y jóvenes profesionales interesados en incorporar nuevas herramientas tecnológicas a la gestión de sus proyectos.

La capacitación se desarrollará el miércoles 10 de septiembre, a las 14:30, en el Paraninfo de la UNSE, con entrada libre y gratuita, aunque requiere inscripción previa online.

El encuentro contará con la participación del Esp. Francisco Muratore, docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Salud (FHCSyS), y del Dr. Maximiliano Budán, investigador en inteligencia artificial y docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías (FCEyT). Ambos disertantes compartirán estrategias prácticas para aplicar la inteligencia artificial generativa en la planificación, organización y crecimiento de emprendimientos.

Desde la UNSE destacaron que esta iniciativa forma parte del compromiso institucional con la formación continua, la innovación tecnológica y el desarrollo emprendedor en la región.

Los interesados en participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://forms.gle/NiNPjR58n1YpNUTN7. Se entregarán certificados de asistencia.