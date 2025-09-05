Las acciones argentinas se desploman en Nueva York y el dólar financiero vuelve a subir

Los mercados reaccionan con bajas de hasta 4% en activos argentinos. El riesgo país se mantiene elevado, cerca de los 900 puntos básicos.

Hoy 13:34

En el último día hábil antes de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, las acciones argentinas que operan en Wall Street anotaban caídas de más del 2,5%; mientras los bonos en dólares suben hasta 1%.

En la bolsa de Nueva York, los papeles de Mercado Libre encabezan los retrocesos, con una baja de 2,5%, seguidos por BBVA (-2,3%); Tenaris (-2,1%), Edenor (-1,6%) y Cresud (-1,3%) .

A nivel local, el S&P Merval cae 0,5% en dólares, pero avanza 0,2% en pesos. El riesgo país se ubica en 893 puntos.

Por su parte, los principales índices de Wall Street se negocian en terreno negativo luego de conocer el dato de la tasa de desempleo, que llegó a 4,3% en Estados Unidos.

Así, el índice Dow Jones cae 0,5%; el índice S&P 500 baja 0,4%, y el Nasdaq retrocede 0,2% en las primeras operaciones de la rueda.

Según indican desde PPI, "el mercado da por descontado que la Fed recortará la tasa el 17 de septiembre" tras el dato de empleo. La decisión se conocerá el 17 de este mes.

Con respecto a los dólares financieros, el MEP sube 0,5% y se negocia a $1385,56. El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1390,93, tras subir 0,7%. El dólar oficial aumenta $5 y se vende a $1380 en las pantallas del Banco Nación.

En tanto, el dólar blue sube $5, y opera a $1370.

Con la vigencia de la nueva etapa de la política cambiaria, las ventas oficiales se habrían acercado a los US$400 millones en tres días, según calculan los operadores. En ese período, el dólar bajó unos $10 y se mantiene en torno a $1375 en las pantallas del Banco Nación.

Desde este martes, el Tesoro empezó a intervenir con ventas de dólares en el mercado cambiario para aportar liquidez y mitigar los movimientos en la previa a las elecciones. Aunque decidió no informar sus movimientos.

El Banco Central (BCRA) es el ejecutor de las ventas, por cuenta y orden del Tesoro y, según las estimaciones de los operadores cambiarios, ya habría vendido casi de US$400 millones en tres ruedas: US$198 millones el martes; US$50 millones el miércoles; y otros US$150 millones este jueves. Así, habría usado cerca del 25% de su poder de fuego inicial.