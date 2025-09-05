Pagó un millón de dólares por un yate y solo flotó durante 15 minutos

La lujosa nave bautizada “Dolce Vento”, naufragó en el mar Negro apenas unos minutos tras tocar el agua. Todos los pasajeros lograron salvarse y se investigan fallos técnicos o de estabilidad.

Hoy 13:24

Lo que debía ser una jornada de celebración el pasado martes en la costa turca terminó en un incidente marítimo que ha llamado la atención internacional. Un yate de lujo, valorado en torno a un millón de dólares (unos 850.000 euros, con el tipo de cambio actual) y recién salido de astillero, se hundió el dos de septiembre frente a la costa del mar Negro, en el distrito de Ereğli, provincia de Zonguldak, Turquía, según ha informado el diario Le Parisien. La embarcación apenas resistió 15 minutos en el agua tras salir a mar antes de comenzar a escorarse y acabar finalmente desapareciendo bajo las olas.

El barco, bautizado Dolce Vento (“Dulce viento” en italiano), medía 25 metros de eslora y había sido construido en los astilleros de la naviera Med Yilmaz, con sede en Estambul. Se trataba de su primer contacto con el mar tras meses de trabajo en los talleres. Según grabaciones difundidas en redes sociales, en los primeros minutos todo parecía en orden: la tripulación y algunos invitados disfrutaban de la travesía inaugural. Sin embargo, la alegría se convirtió en alarma cuando la nave comenzó a inclinarse de forma repentina.

La rápida pérdida de estabilidad obligó a quienes estaban a bordo a lanzarse al mar. Todos los tripulantes lograron alcanzar la orilla nadando y no se reportaron heridos, aunque las autoridades locales no han confirmado el número de pasajeros presentes. Guardacostas y personal portuario establecieron de inmediato un perímetro de seguridad para evitar accidentes adicionales y controlar la situación, reporta el medio francés.

Un golpe para la industria

La espectacularidad del naufragio ha generado preguntas sobre las causas. Los responsables del astillero Med Yilmaz han abierto una investigación interna para determinar si el accidente se debió a un fallo mecánico, a problemas de diseño relacionados con la estabilidad o a errores durante la operación de salida. Le Parisien afirma que se espera que en los próximos días se realicen peritajes técnicos detallados en el casco hundido, que permanece bajo vigilancia de las autoridades marítimas turcas.

Más allá del incidente, el caso supone un revés reputacional para el sector náutico turco, que en los últimos años había ganado presencia internacional como proveedor de yates de lujo a clientes en Europa y Oriente Medio. La imagen de una embarcación hundiéndose poco después de tocar el agua genera dudas sobre los protocolos de control de calidad y seguridad aplicados antes de entregar un navío de tal envergadura.

Expertos consultados por la prensa local señalan que las pruebas en puerto suelen ser exhaustivas y que un accidente de estas características es poco frecuente, lo que refuerza la necesidad de esclarecer las causas con transparencia.

Expectación internacional

El hundimiento del Dolce Vento no ha dejado víctimas, pero sí una oleada de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios ironizaron sobre la fragilidad de un barco de lujo con un precio tan elevado, mientras que otros destacaron la fortuna de que no hubiera muertos ni heridos.

La investigación oficial determinará si se trató de un error humano, un fallo técnico o un defecto estructural. De momento, lo único seguro es que lo que debía ser el comienzo de la vida útil de un exclusivo yate terminó en apenas unos minutos, convertido en un naufragio inesperado que deja más preguntas que respuestas.