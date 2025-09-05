Canal 7 estrena la serie documental "Uniendo Pueblos" en su 60° aniversario

Este domingo a las 13 horas Canal 7 pondrá al aire el primer capítulo de Uniendo Pueblos, una serie documental que recorre historias del interior santiagueño. Neri Casazola y Benjamín Ferreyra hablaron de la iniciativa con Radio Panorama.

En diálogo con Radio Panorama, el periodista Neri Casazola y el productor Benjamín Ferreyra compartieron detalles del proyecto audiovisual que busca reflejar la vida, el desarrollo y la identidad de las localidades del interior de Santiago del Estero.

Casazola destacó que la pertenencia al interior de los realizadores fue clave para lograr cercanía con los protagonistas: “Nos ayuda mucho ser ambos del interior, si bien vivimos hace muchos años aquí, la cercanía con la gente la mantenemos. Compartimos con ellos y se acercaban a contarnos su historia al saber que éramos de Canal 7”.

En ese contacto, señaló, descubrieron un crecimiento notable en localidades pequeñas. “Nos ha llamado la atención el desarrollo en pueblos que no son cabeceras de departamentos, pueblos chicos pero con mucha pertenencia y un desarrollo destacable. Se ve en la educación, con niños que tienen en claro que quieren seguir estudiando. En mi época, a principios de los 90, eran contados los chicos que continuaban el secundario. Eso ha cambiado y va a verse plasmado en el especial”.

Por su parte, Ferreyra explicó el sentido del recorrido al señalar que “buscamos estar más a fondo con las personas del interior, generando un contenido donde están las repetidoras de Canal 7. Iniciamos el viaje por el departamento Robles, uniendo pueblos hasta Taboada, donde está la repetidora, y allí encontramos historias imperdibles”.

En ese itinerario surgieron testimonios cargados de memoria e identidad. Casazola recordó la entrevista con un vecino de Taboada, uno de los primeros pobladores, quien evocó cómo todo el pueblo se reunió en su casa durante la final del Mundial 86 para seguir el partido gracias a un televisor conectado a la batería de un tractor. “Ese recuerdo refleja la presencia de los medios en la vida cotidiana y en la unión de la comunidad”, subrayó el periodista.

Ferreyra valoró también el espíritu colectivo que se generó durante la filmación: “El nombre Uniendo Pueblos calzó justo. Durante el viaje la gente se unía para que logremos el objetivo. Hacíamos un fogón y se acercaban, se generaba una comunión mágica. Es un trabajo en equipo que también retoma materiales de especiales que en su momento se hicieron en El Liberal”.

El estreno de Uniendo Pueblos será este domingo a las 13 horas por Canal 7 Santiago del Estero, en el marco de los festejos por los 60 años de la emisora.