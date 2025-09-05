Tragedia en Sri Lanka: 15 muertos al caer un colectivo por un barranco de 300 metros

Otras 16 resultaron heridas, entre ellas cinco chicos. El accidente ocurrió cuando el colectivo, que circulaba a alta velocidad, perdió el control en una curva peligrosa.

Hoy 13:43

Una verdadera tragedia sacudió a Sri Lanka este jueves por la noche, cuando un colectivo se precipitó por un barranco de más de 300 metros en una ruta de montaña cerca de la ciudad de Wellawaya, a unos 280 kilómetros al este de la capital, Colombo.

Según informaron fuentes policiales, 15 personas murieron y otras 16 resultaron heridas, entre ellas cinco chicos. El accidente ocurrió cuando el colectivo, que circulaba a alta velocidad, perdió el control en una curva peligrosa.

Cómo fue el accidente en la ruta de Wellawaya

De acuerdo a la investigación preliminar de la policía, el chofer del colectivo iba a gran velocidad cuando perdió el control del vehículo.

Antes de caer al vacío, el colectivo chocó contra otro auto y contra las barandas de contención de la ruta, pero nada pudo evitar el desastre: terminó cayendo por un precipicio de más de 300 metros.

Las imágenes que circularon en la televisión local mostraron el colectivo completamente destruido al fondo del barranco, mientras equipos de rescate —entre ellos soldados, policías y voluntarios— trabajaron durante toda la noche para asistir a los heridos y recuperar los cuerpos.

Un drama recurrente en las rutas de Sri Lanka

Los accidentes de colectivos son una postal trágica y frecuente en Sri Lanka, especialmente en las zonas montañosas del país. Las causas suelen ser las mismas: rutas angostas y mal mantenidas, sumadas a la imprudencia y el exceso de velocidad de los conductores.

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2021, se estimó que hubo alrededor de 3 mil muertes en Sri Lanka debido a accidentes de tránsito en este país de 22 millones de habitantes.

Ya en mayo pasado, al menos 21 personas murieron en un accidente similar cuando el micro en el que viajaban cayó por un acantilado.