Invitan a los vecinos bandeños a sumarse a la campaña de donación de libros

Hoy 13:47

La Municipalidad de La Banda, a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, invita a los vecinos a sumarse a la “Campaña de Donación de Libros”, con el propósito de fomentar el hábito de la lectura, fortalecer las bibliotecas escolares y promover el acceso equitativo a recursos educativos para niñas, niños y jóvenes.

Bajo el lema “Un libro en tus manos es un mundo en las suyas”, la iniciativa busca generar un espacio de solidaridad y colaboración comunitaria, fomentando la lectura para que los estudiantes puedan acceder a material bibliográfico.

Las donaciones podrán consistir en libros de texto, dossiers y apuntes impresos, los cuales se recibirán en la Escuela de Robótica. Asimismo, se habilitó la línea telefónica 3855763531 para consultas e información.

Desde la organización destacaron que esta campaña se enmarca en las políticas públicas impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, que promueven la educación, la cultura y la inclusión como pilares fundamentales para el desarrollo de la comunidad bandeña.

La Municipalidad invita a todos los vecinos a sumarse a esta propuesta solidaria y participar activamente de la construcción de una ciudad que valore y fortalece su patrimonio cultural.