Franco Colapinto y un análisis sincero del flojo inicio en Monza: “No se sentía bien el auto”

El argentino completó la FP2 del GP de Italia 2025 en el puesto 20° y reconoció las dificultades de Alpine en velocidad y estabilidad.

Hoy 13:52

El Gran Premio de Italia abrió su actividad con un clima de expectativa para Alpine, que busca revertir el flojo rendimiento mostrado hasta el momento en la temporada 2025 de Fórmula 1. Tras ceder su asiento a Paul Aron en la FP1, Franco Colapinto tomó la pista en la FP2 para continuar con la puesta a punto del A525 de cara a la carrera del domingo.

“Tratamos de dar vueltas con más gasolina y más pesados. Nos costó mucho. En general no se sentía bien el auto. Un poco lo de los viernes, que nos pasa a veces. Hay que buscar el camino”, reconoció el argentino. Sobre su rendimiento individual, añadió: “Creo que había para mejorar en 2 curvas, luego fue similar a Pierre. Tranquilo para mañana, pero hay que mejorar la performance. Estamos lejos”.

La jornada de Alpine incluyó la rotación de pilotos en el auto número 2. Paul Aron, en la FP1, protagonizó un trompo sin consecuencias materiales, mientras que Colapinto completó 30 vueltas sin incidentes, marcando 1:21.564, apenas 0.462 segundos más lento que Pierre Gasly (1:21.102), quien finalizó P18. La escudería volvió a evidenciar la falta de potencia del motor Renault, especialmente en un circuito de alta velocidad como Monza.

“Estamos un poco lejos, hay que entender por qué tenemos tan poco grip atrás y sobrecalentamos las gomas. Mucho trabajo por hacer para estar listos mañana”, comentó Colapinto, que regresa a Monza en el aniversario de su debut en F1 con Williams el año pasado. El argentino viene de un 11° puesto en el GP de los Países Bajos, su mejor resultado con Alpine hasta ahora.

Sobre los problemas encontrados, Colapinto agregó: “Nos está costando mucho en las rectas y también tenemos inestabilidad. Hay que trabajar con el equipo para mejorarlo. El balance no es bueno”. A pesar de algunas mejoras durante la FP2, insistió: “Mismos problemas. Los pude ir solucionando, pero falta mucho”.

El sábado se realizará la FP3 y la clasificación, donde se definirán las posiciones de salida para la carrera del domingo. Los datos recogidos en los entrenamientos serán claves para los ajustes finales del monoplaza y el rendimiento individual de Colapinto.

En la FP2, el más rápido fue Lando Norris (McLaren) con 1:19.878, seguido de cerca por Charles Leclerc (Ferrari) y Carlos Sainz (Williams). La sesión tuvo una breve interrupción por la salida de pista de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), mientras los equipos realizaron pruebas de configuración con neumáticos duros y blandos.