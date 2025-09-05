El tremendo elogio del Dibu Martínez a Franco Armani: "Es el mejor de la historia"

Luego del triunfo ante Venezuela, el arquero de la Selección Argentina sorprendió con declaraciones hacia su colega de River, con quien compartió convocatorias y plantel durante más de cinco años.

Hoy 14:58

Figura clave en la conquista de dos Copa América y del histórico Mundial de Qatar 2022, Emiliano “Dibu” Martínez ya es considerado un prócer de la Selección Argentina. Sin embargo, tras el triunfo ante Venezuela en el Monumental y en el día de su cumpleaños, el arquero sorprendió con una declaración.

Cuando un periodista lo reconoció como el mejor arquero de la historia argentina, Dibu sonrió y respondió: “No, el mejor es Armani”. Una frase que generó impacto y dejó en claro el vínculo de respeto y amistad con el actual arquero de River Plate.

Una relación de años en la Albiceleste

Desde 2019, bajo la conducción de Lionel Scaloni, Martínez y Franco Armani compartieron plantel en Eliminatorias, Copa América y el Mundial 2022. El arco fue propiedad del Pulpo entre 2018 y 2021, con 19 partidos disputados, 18 goles recibidos y ocho vallas invictas. En ese período, la Selección obtuvo 12 triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

Pero en 2021, cuando Armani contrajo Covid-19 en la previa de la Copa América, Dibu tomó la posta. Su actuación en las semifinales ante Colombia, con penales atajados, y la final ganada a Brasil en el Maracaná marcaron el inicio de una era dorada. Luego llegaron la Copa del Mundo 2022 y otra Copa América en 2024, donde Martínez volvió a ser decisivo.

Armani, el arquero más ganador de la historia argentina

Más allá del elogio de Dibu, lo cierto es que Armani ostenta una marca histórica: con 27 títulos, es el arquero argentino más ganador de todos los tiempos, superando a Roberto Abbondanzieri (16). Martínez, por su parte, suma 10 coronas, aunque con el plus de haber sido figura en torneos de máxima trascendencia.

En River, Armani también vive semanas brillantes. Fue clave en dos tandas de penales para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina. Con esos tres disparos atajados, sumados a los que contuvo en la Supercopa Internacional (2 ante Talleres) y la Copa de la Liga (1 frente a Platense), llegó a 34 penales detenidos en su carrera. Solo lo supera el histórico Ubaldo Matildo Fillol, con 44.

Dibu, por su parte, acumula 21. Números que confirman que ambos, con estilos distintos, se han ganado un lugar de privilegio en la historia del arco argentino.