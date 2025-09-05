Carlo Acutis: un joven pionero en la evangelización digital será canonizado este domingo

La vigilia se llevará a cabo en la Iglesia Santa Lucía, con la presentación de su reliquia diocesana.

Hoy 14:56

Este domingo será la canonización de Carlo Acutis, el joven italiano conocido como el "Influencer de Dios". A pocos días de este importante acontecimiento, la Iglesia Santa Lucía de nuestra ciudad llevará a cabo una vigilia juvenil para rendir homenaje al futuro santo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Noticiero 7, el sacerdote Alejandro García destacó la figura de Acutis, quien falleció a los 15 años en 2006, a causa de leucemia. “Carlo es considerado el Influencer de Dios porque fue un pionero en el uso de las redes sociales para la evangelización. A su corta edad, recolectó testimonios, fotos y videos sobre milagros eucarísticos, que compartió en internet para difundir el mensaje de Jesús y la devoción a la Eucaristía”, explicó García.

El sacerdote también reflexionó sobre el uso actual de las redes sociales, a menudo asociadas con el exhibicionismo y malas conductas. “Carlo nos enseña cómo aprovechar las redes para difundir el bien, la verdadera información y el amor cristiano. Nos muestra que las redes también pueden ser un canal para acompañar y ayudar a los demás”, aseguró.

Entre los signos que avalan la canonización de Acutis se destaca su cuerpo incorrupto, que se encuentra en la Basílica de Asís, Italia, donde los fieles pueden venerarlo. Además, el sacerdote Alejandro García compartió una historia de un milagro atribuido a la intercesión de Acutis: "Una joven costarricense que sufrió un grave accidente en bicicleta y estuvo al borde de la muerte, se recuperó milagrosamente tras la oración de su madre pidiendo la intercesión de Carlo", relató.

La reliquia de Carlo Acutis, que será presentada durante la vigilia en la Iglesia Santa Lucía, contiene un par de mechones de cabello del futuro santo. Esta reliquia pertenece al Obispado de Santiago y recorrerá diversas iglesias de la región como parte de los festejos en su honor.

La vigilia, que se realizará este domingo en la Iglesia Santa Lucía, invita a todos los fieles a unirse a esta celebración de fe, mientras se preparan para la canonización de Carlo Acutis, quien, a través de su ejemplo, continúa inspirando a jóvenes de todo el mundo a hacer un uso positivo de las herramientas digitales.