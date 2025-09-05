Canal 7 celebra sus 60 años con un documental especial: "Uniendo Pueblos"

La producción, conducida por Benjamín Ferreyra y el periodista Neri Casazola, recorrió los pueblos del interior y repasó seis décadas de historia, cultura y comunicación en Santiago del Estero.

Hoy 16:07

Este domingo, los santiagueños vivieron un acontecimiento histórico con el estreno del documental especial por los 60 años de Canal 7, la señal que se convirtió en parte de la memoria colectiva de la provincia.

La producción, a cargo de Benjamín Ferreyra y Neri Casazola, propuso un viaje por distintos pueblos del interior santiagueño, con el objetivo de repasar las costumbres, la cultura y los principales acontecimientos sociales que marcaron seis décadas de vida del canal.

Desde la producción destacaron que el especial invita a reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación en la construcción de comunidad, en un recorrido que combina memoria, identidad y pertenencia.