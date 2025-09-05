Uniendo Pueblos, el especial de los 60 años de Canal 7 que arranca este domingo

Canal 7 estrenará un documental por sus 60 años y será el próximo domingo a las 13.

Hoy 15:30

Este domingo se vivirá un acontecimiento histórico para los santiagueños con el estreno del documental especial por los 60 años de Canal 7 de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La producción de este especial, con Benjamín Ferreyra y el periodista Neri Casazola, recorre los pueblos del interior; en el marco de seis décadas de vida del canal, que se convirtió en parte de la memoria colectiva de la provincia y en una pantalla que reflejó las costumbres, la cultura y los grandes acontecimientos de la sociedad.

Asimismo, el periodista Neri Casazola resaltó el enfoque emotivo y profundamente identitario del documental que busca homenajear a todos los que hicieron posible la construcción y desarrollo de los pueblos. "Esto no sería posible sin el trabajo en equipo que reúne a técnicos, camarógrafos, editores, gerencia; y el apoyo del Licenciado Gustavo Ick, quien acompañó la iniciativa desde el primer momento", indicó Casazola.

"El trabajo reúne testimonios de distintas épocas que marcaron huella en la historia de la provincia y de los pueblos. Tal es así el nombre del especial, Uniendo Pueblos, que retrata también el compromiso por mantener vivo el espíritu federal y cultural que caracteriza al canal", señaló el productor Benjamín Ferreyra.

Por otra parte, indicaron que el documental invita a reflexionar sobre el rol de los medios en la construcción de comunidad. El estreno será este domingo por la pantalla de Canal 7 a las 13, en una cita especial para celebrar seis décadas de comunicación y pertenencia.