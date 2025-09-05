El posteo de Messi sobre su futuro tras el último partido oficial en el país con la Selección Argentina

El astro publicó un mensaje en Instagram en el que agradeció a los hinchas por el apoyo recibido en el partido ante Venezuela.

Hoy 15:05

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, publicó un sentido mensaje en sus redes sociales luego de la goleada por 3-0 frente a Venezuela en el Monumental. En sus palabras, agradeció el cariño de la gente y dejó abierta la incógnita sobre lo que pueda suceder con su continuidad en la Albiceleste.

Protagonista en el Monumental

Messi fue de menor a mayor en el partido y terminó como gran figura. Anotó dos goles: el primero con una definición sutil por encima del arquero tras asistencia de Julián Álvarez, y el segundo luego de un centro atrás de Thiago Almada.

El triunfo se vivió en clima de fiesta, con una ovación constante para el capitán, que disputó su último encuentro oficial como local en Eliminatorias.

Sin viaje a Ecuador

Tras el encuentro, el propio Messi confirmó que no viajará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. “Scaloni decidió que descanse, vengo de una lesión y si bien ya estoy bien, preferimos evitar que viaje y tener que jugar otro partido”, explicó.

Su presente en Inter Miami

Sobre su actualidad en la MLS, el rosarino aclaró: “La idea es descansar bien y prepararme bien para lo que se viene porque es una seguidilla importante. Nosotros nos jugamos la liga, la queremos ganar y es un objetivo, espero estar bien”.

Además, adelantó el próximo calendario de la Selección: “En octubre tenemos amistosos otra vez y nos volvemos a reencontrar”, afirmó, dejando en claro que su historia con la Albiceleste todavía tiene capítulos por escribirse.