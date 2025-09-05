Ingresar
El llanto de Luciana Salazar tras el fallo judicial a favor de Matilda: “Me tuve que bancar que me digan...”

La modelo rompió en lágrimas y apuntó contra Martín Redrado: “Me ensuciaron el nombre”.

Hoy 15:12

Luciana Salazar celebró entre lágrimas el fallo judicial que priorizó los derechos de su hija Matilda. En diálogo con el programa Puro Show se quebró al aire y compartió su desahogo.

La emoción pudo más y no pudo contener el llanto después de que la Cámara Civil de Apelaciones H de la Ciudad de Buenos Aires falló a su favor en la causa por la manutención de su hija Matilda, en el marco de la disputa judicial con Martín Redrado.

La noticia llegó tras casi dos años de reclamos por parte de la modelo, que exigió el reconocimiento de la paternidad y la cuota alimentaria para la menor hasta los 18 años.

Aunque el economista todavía puede apelar, la Justicia le dio la derecha a Salazar en segunda instancia y levantó la suspensión que pesaba sobre la causa civil.

