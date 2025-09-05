La UNSE y la Secretaría de Ciencia y Tecnología firmaron un acta acuerdo de cooperación institucional

El acto fue encabezado por el decano de la facultad, Marcelino Ledesma, y el titular de la secretaría, Adrián Suárez, junto con la vicedecana Sandra Moreira y el director de Ciencia y Tecnología, Edmundo Vizgarra.

En la mañana de este viernes, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse) y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia firmaron un acta acuerdo de cooperación institucional para poner en valor las organizaciones de la economía social, solidaria, del trabajo y popular en el conurbano Santiago–La Banda.

De esta manera se comprometen a desarrollar acciones conjuntas de investigación, extensión y transferencia orientadas a promover procesos asociativos, estrategias de comercialización con valor agregado en origen y la implementación de un dispositivo informático de geolocalización para visibilizar actores y producciones territoriales.

El acto fue encabezado por el decano de la facultad, Marcelino Ledesma, y el titular de la secretaría, Adrián Suárez, junto con la vicedecana Sandra Moreira y el director de Ciencia y Tecnología, Edmundo Vizgarra.

Tras la firma del acuerdo, Suárez destacó la importancia de este paso para la economía social y señaló que su área cuenta con la Plataforma Emprender, a través de la cual se hará una caracterización de estos actores donde están el cooperativismo, los emprendedores y los feriantes para formular planes y proyectos.

Por su parte, Ledesma dijo que la Unse aportará las capacidades de sus profesionales para generar información que permita avanzar en acciones y políticas para sostener y poner en valor el espacio de la economía social y solidaria.