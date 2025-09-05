Se llevó a cabo la segunda jornada del Congreso Internacional de Abordaje de Adicciones: prevención y tratamiento

Especialistas de diversas áreas reflexionaron sobre la importancia de la colaboración interdisciplinaria para enfrentar la problemática de las adicciones.

Hoy 15:20

La segunda jornada del Primer Congreso Internacional de Abordaje de Adicciones en Santiago del Estero comenzó con el panel titulado "Diálogos estratégicos. Justicia, seguridad, salud y comunidad en adicciones", una reflexión profunda sobre el trabajo conjunto entre distintos sectores para abordar este complejo desafío.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El panel fue presentado por Dr. Federico López Alzogaray, presidente del Superior Tribunal de Justicia, quien destacó la relevancia de una perspectiva integral en la lucha contra las adicciones. En sus palabras, el magistrado subrayó que “es fundamental abordar el tema desde una perspectiva integral, que involucre diferentes sectores de la sociedad”.

En el encuentro, la Dra. Matilde O’ Mill, ministra de Justicia y DD. HH. de Santiago del Estero; el Dr. Alberto Amiot, juez del Tribunal de Tratamiento de Drogas para Adultos y Menores de Chile; y el Lic. Ramiro Díaz, director terapéutico del Centro de Rehabilitación en Adicciones de la provincia (CREASE) y psicólogo del Gabinete de Violencia de Género e Intrafamiliar del Ministerio Público Fiscal, compartieron sus experiencias y conocimientos.

López Alzogaray profundizó en cómo las justicia, seguridad, salud y comunidad deben trabajar de forma conjunta para prevenir y tratar las adicciones, resaltando la importancia de identificar oportunidades para la colaboración interdisciplinaria. Según el magistrado, es esencial continuar la búsqueda de estrategias innovadoras y efectivas en el tratamiento de las adicciones.

Por su parte, los expositores analizaron diversos enfoques sobre el tema, intercambiando puntos de vista sobre la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de quienes enfrentan estas problemáticas. Ramiro Díaz enfatizó la necesidad de apoyar tanto a las personas como a las familias afectadas, ayudando en la reinserción social para mejorar la calidad de vida de los involucrados.

Al final del panel, López Alzogaray destacó que los especialistas presentes eran referentes en el ámbito de las adicciones, confiando en que el diálogo traería grandes aportes a la problemática.