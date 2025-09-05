Marcelo Tinelli debuta en Carnaval Stream junto a Fede Bal, Sabrina Rojas y otras figuras

El mítico conductor de la televisión se muda al canal de streaming con un nuevo desafío.

Marcelo Tinelli se prepara para hacer su debut en Carnaval Stream y ya confirmaron quiénes serán las figuras que lo acompañarán en este nuevo desafío.

Alejado de la televisión, Jorge Rial lo tentó para formar parte de su nuevo proyecto de streaming. Después de la larga espera, finalmente, confirmaron que el histórico conductor empezará a salir en vivo a mediados de septiembre, los días martes y miércoles a las 20 horas.

Además, según informó Teleavisador en su cuenta de X (ex Twitter), no estará solo ya que a su lado confirmaron que estarán Fede Bal, Carla Conte, Sabrina Rojas y Pachu Peña. Incluso, compartirá un gran momento con su hija Cande Tinelli.

¿Cómo es la grilla de Carnaval Stream?

Tras confirmarse la incorporación de Mariana Brey y Viviana Canosa a Carnaval Stream, así quedará la programación:

Cónclave - Lunes de 20 a 23 hs (Viviana Canosa, Jorge Rial, Alejandro Fantino y Fabián Doman)

Revueltos - Miércoles de 20 a 22 hs (Viviana Canosa y Jorge Rial)

Certoide - Jueves de 23 a 00 hs

Ciudadano Duka - Martes y viernes de 21 a 00 hs (Andrés Duka y Fabián Casas)

La Motosierra de Toti - Lunes a viernes de 11 a 13 hs (Toti Pasman y Cinthia Fernández)

Data Clave - Lunes a viernes de 13 a 15 hs (Mauro Federico)

Fractura expuesta - Lunes y jueves a las 16 hs (Mariana Brey, Cinthia Fernández, Rosalía Costantino y Eliana Cere)

El bulo de Viviana - Lunes a viernes a las 18 hs (Viviana Canosa)