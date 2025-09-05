El Museo Histórico Provincial recibirá una pieza única: la armónica de Eduardo Mercado

El Museo Histórico Provincial “Orestes Di Lullo” suma a su Sala de Folklore una armónica que perteneció a Eduardo Mercado, una de las figuras más destacadas de la música nativa de Santiago del Estero.

Hoy 15:22

El Museo Histórico Provincial “Orestes Di Lullo”, ubicado en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), ha incorporado a su Sala de Folklore una nueva y valiosa pieza: una armónica que perteneció al reconocido músico santiagueño Eduardo Mercado. El instrumento fue entregado por la familia de Mercado al Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, quien generosamente donó la pieza al museo para ser exhibida como homenaje a la destacada trayectoria artística del músico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Eduardo Mercado (1940-2017), oriundo de Clodomira, Santiago del Estero, fue una figura fundamental en el cancionero nativo santiagueño. Reconocido como un compositor prolífico y un intérprete brillante de la armónica, Mercado dejó un legado invaluable que sigue siendo una fuente de inspiración para nuevas generaciones de músicos.

La incorporación de este instrumento a la Sala de Folklore del Museo Histórico no solo busca conservar el patrimonio material de la música santiagueña, sino también hacer un tributo a los grandes músicos, poetas y cantores que contribuyeron a la riqueza cultural de la provincia. Según autoridades del museo, mantener vivo el legado de figuras como Mercado constituye una revalorización constante de la historia, las costumbres y las tradiciones de Santiago del Estero, siendo este acto un recordatorio de la importancia de preservar nuestra identidad cultural.

El Gobernador Gerardo Zamora expresó que esta donación es un gesto de profundo respeto y reconocimiento a la obra de Mercado, asegurando que el museo continúa siendo un espacio clave para preservar el alma folklórica de la provincia.