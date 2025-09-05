El Tribunal Electoral de Santiago realizó la audiencia de control de boletas para las elecciones de octubre

Las fuerzas políticas presentaron sus boletas para las elecciones provinciales, que se celebrarán el 26 de octubre, en un proceso supervisado por el Tribunal Electoral y las autoridades competentes.

Hoy 15:26

El Tribunal Electoral de Santiago del Estero llevó a cabo la audiencia para el control de las boletas electorales que presentaron las distintas fuerzas políticas con miras a las elecciones provinciales del próximo 26 de octubre. En estas elecciones, los santiagueños elegirán gobernador y vice, legisladores provinciales, comisionados municipales, intendentes, y concejalías en las ciudades de Villa Atamisqui, Clodomira y Beltrán, así como senadores y diputados nacionales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Como es habitual en esta instancia del proceso electoral, la audiencia fue encabezada por el presidente del Tribunal Electoral, Dr. Federico López Alzogaray, quien estuvo acompañado por el fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate; la diputada provincial, Sra. Marisa Herrera; el fiscal general de la Provincia, Dr. Luis De la Rua; y las autoridades de la Secretaría Electoral, Dres. María José Moyano y Luis Cantizano.

Durante la jornada, los apoderados legales de los partidos y frentes presentaron los legajos de las boletas electorales para su análisis. Tras el examen, se les dio la palabra para que formularan impugnaciones, en caso de considerarlo necesario. Posteriormente, el tribunal procedió a un cuarto intermedio para evaluar las impugnaciones presentadas, y luego informó su decisión a las partes involucradas, dando por finalizada la reunión.

El lunes 22 de octubre, a las 13 horas, se cumplirá la última etapa del proceso electoral, con el vencimiento del plazo para el depósito de boletas oficializadas en las dependencias de la Junta Federal Electoral del Distrito Santiago del Estero, ubicada en Avenida Belgrano (N) 515, en la ciudad Capital.