Martín Torres sobre el duelo clave ante Sportivo: "Vamos a salir a ganar, eso nos caracteriza"

El defensor Tricolor hizo referencia al presente de Unión Santiago que debe afrontar un choque clave por la Zona A ante el Albi que es su escolta.

Hoy 15:33

El defensor Martín Torres habló sobre el presente de Unión Santiago que afrontará un duelo clave ante Sportivo Fernández por la 9ª fecha en lo que será prácticamente una final anticipada y la definición del campeonato ya que el que sume se encamina a la final del Clausura. En ese sentido expresó:

"En la cancha nuestra podemos plasmar nuestro juego porque el campo lo permite", remarcó el defensor

Respecto a la forma de encarar los primeros minutos de los partidos, comentó: "Tenemos que mejorar en los primeros minutos de los partidos, es algo a tener en cuenta y a corregir".

Por último y sobre el duelo clave ante Sportivo, declaró: "Vamos a salir a ganar, eso nos caracteriza. Las veces que esperamos nos fue mal, preferimos morir con la nuestra en el palo a palo, la idea no se negocia", cerró Martín Torres.