Martín Torres sobre el duelo clave ante Sportivo: "Vamos a salir a ganar, eso nos caracteriza"

El defensor Tricolor hizo referencia al presente de Unión Santiago que debe afrontar un choque clave por la Zona A ante el Albi que es su escolta.
El defensor Martín Torres habló sobre el presente de Unión Santiago que afrontará un duelo clave ante Sportivo Fernández por la 9ª fecha en lo que será prácticamente una final anticipada y la definición del campeonato ya que el que sume se encamina a la final del Clausura. En ese sentido expresó:
"En la cancha nuestra podemos plasmar nuestro juego porque el campo lo permite", remarcó el defensor
Respecto a la forma de encarar los primeros minutos de los partidos, comentó: "Tenemos que mejorar en los primeros minutos de los partidos, es algo a tener en cuenta y a corregir".
Por último y sobre el duelo clave ante Sportivo, declaró: "Vamos a salir a ganar, eso nos caracteriza. Las veces que esperamos nos fue mal, preferimos morir con la nuestra en el palo a palo, la idea no se negocia", cerró Martín Torres.