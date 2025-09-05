Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 SEP 2025 | 19º
X
Somos Deporte

Martín Torres sobre el duelo clave ante Sportivo: "Vamos a salir a ganar, eso nos caracteriza"

El defensor Tricolor hizo referencia al presente de Unión Santiago que debe afrontar un choque clave por la Zona A ante el Albi que es su escolta.

Hoy 15:33

El defensor Martín Torres habló sobre el presente de Unión Santiago que afrontará un duelo clave ante Sportivo Fernández por la 9ª fecha en lo que será prácticamente una final anticipada y la definición del campeonato ya que el que sume se encamina a la final del Clausura. En ese sentido expresó: 

"En la cancha nuestra podemos plasmar nuestro juego porque el campo lo permite", remarcó el defensor

Respecto a la forma de encarar los primeros minutos de los partidos, comentó: "Tenemos que mejorar en los primeros minutos de los partidos, es algo a tener en cuenta y a corregir".

Por último y sobre el duelo clave ante Sportivo, declaró: "Vamos a salir a ganar, eso nos caracteriza. Las veces que esperamos nos fue mal, preferimos morir con la nuestra en el palo a palo, la idea no se negocia", cerró Martín Torres.

TEMAS Club Atlético Unión Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto finalizó último en la segunda práctica del Gran Premio de Italia de Fórmula 1
  2. 2. Aeronaves militares del régimen de Maduro hostigaron a un buque de la Armada de EEUU
  3. 3. Descubren a menores fabricando "tumberas” en una vivienda abandonada de Villa del Carmen
  4. 4. Choque múltiple en el puente carretero generó demoras y caos vehicular
  5. 5. Binder extiende el dominio de KTM en las prácticas de Cataluña
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT