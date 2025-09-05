Allanamientos por narcomenudeo: detuvieron a dos mujeres y secuestraron droga y dinero en efectivo

La Dirección General de Drogas Peligrosas realizó múltiples allanamientos en la zona sur de la ciudad, logrando la detención de dos mujeres y el secuestro de más de 31 gramos de cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

Hoy 15:35

En la noche de este jueves, la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó a cabo cuatro allanamientos en distintos barrios de la zona sur de la ciudad, en el marco de una investigación sobre narcomenudeo que se había estado desarrollando durante varias semanas. La medida judicial fue ordenada por el Juzgado de Control y Garantías, y resultó en un exitoso procedimiento que permitió desbaratar varias despensas ilegales de estupefacientes.

Los allanamientos se realizaron en los barrios El Vinalar, Islas Malvinas y Los Telefónicos, luego de un arduo trabajo de inteligencia que permitió identificar los domicilios relacionados con la actividad ilícita. El resultado fue positivo: se incautaron más de 31 gramos de cocaína de máxima pureza, una balanza de precisión con restos de la sustancia, 115 gramos de marihuana distribuidos en cuatro bolsas de nylon, un plantín de cannabis sativa, la suma de $11.400 en efectivo y cinco celulares, que serán peritados para su análisis.

Además, se procedió con la detención de dos mujeres, una de 40 años y otra de 34, ambas sindicas como responsables de la comercialización de droga en la zona. Las detenidas fueron trasladadas a la sede policial, donde quedaron a disposición de la justicia.