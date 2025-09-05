Este sábado se realizará la travesía en bicicleta “Reviviendo la Historia”

La propuesta busca fomentar el deporte y reforzar el turismo rural. El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, recibió esta mañana a organizadores y equipo técnico de la interesante propuesta.

Hoy 15:39

La quinta travesía en bicicleta “Reviviendo la historia” se realizará este sábado 7 de septiembre con el fin de fomentar el deporte y el turismo rural, y rescatar la memoria histórica, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia a través de la valorización del Camino Real como patrimonio cultural.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la travesía, declarada de interés Provincial, Legislativo, Social y Deportivo por la Cámara de Diputados, los participantes partirán desde Santo Domingo, recorrerá Villa Robles, Brea Pozo y terminará en Pitambalá, en el departamento San Martín, recorriendo el antiguo Camino Real a lo largo de 80 km.

“Es muy importante rescatar estas actividades que se realizan sobre el histórico Camino Real, declarado patrimonio histórico, cultural y turístico de la provincia por la Ley Provincial, reconociendo su valor como eje fundamental de la memoria colectiva de los santiagueños”, señaló Silva Neder.

Estuvieron presentes la presidenta provisional de la Legislatura, Norma Abdala; uno de los coordinadores generales del Proyecto Mesopotamia, Raúl Jorge Castillo; representantes de cooperativas, instituciones educativas y miembros de la organización.

En la oportunidad, comentaron que la organización contempla aspectos de logística comunitaria como puestos de hidratación y desayuno, inscripción accesible, y sorteos para los participantes, lo que fomenta la integración social.

Asimismo, indicaron que esta iniciativa reúne a ciclistas, familias, instituciones educativas y culturales, “promoviendo la actividad fisica, el turismo rural y el conocimiento histórico, convirtiéndose en un evento de gran impacto social y cultural para toda la región”.