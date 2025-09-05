Un joven fue detenido por el delito de robo simple tras un allanamiento en La Banda

En un operativo llevado a cabo por la Comisaría Comunitaria N° 13, un hombre fue detenido en el barrio Villa Nueva por un robo simple cometido contra una vecina.

Hoy 15:40

En horas de la mañana, personal de la Comisaría Comunitaria N° 13, junto con la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 4, realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Villa Nueva, en la ciudad de La Banda, como parte de una investigación por el delito de Robo Simple.

El procedimiento fue autorizado por la Jueza de Control y Garantías de la Circunscripción Banda-Robles, en el marco de una denuncia presentada por una vecina víctima del robo.

Al ingresar al domicilio, los efectivos entrevistaron a una mujer mayor de edad, quien permitió el acceso de los uniformados de manera voluntaria. Durante el allanamiento, se identificó al sospechoso, quien fue notificado de la medida judicial y trasladado a la sede policial en calidad de detenido, para continuar con las diligencias correspondientes.

El operativo transcurrió sin incidentes y el detenido quedó a disposición de la justicia interviniente, a la espera de los próximos pasos en la causa. La investigación continúa en curso para esclarecer los detalles del delito y las posibles implicancias del detenido en otros hechos.