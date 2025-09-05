Rodrigo Ledesma palpita el choque ante Unión Santiago: "Daremos todo para quedarnos con los puntos en casa"

El delantero de Sportivo habló en la previa al duelo ante el Tricolor en Fernández, que no será uno más, ya que ambos equipos pelean en los primeros lugares de la Zona A y el resultado puede ser determinante para conocer al futuro finalista.

Hoy 15:44

En la previa de un choque decisivo, Rodrigo Ledesma habló sobre el presente de Sportivo Fernández, que se prepara para enfrentar a Unión Santiago por la novena fecha del Torneo Clausura. El encuentro no será uno más, ya que ambos equipos pelean en los primeros lugares de la Zona A y el resultado puede ser determinante para conocer al futuro finalista.

"Ellos fueron a nuestra cancha, hicieron su juego sabiendo que se enfrentaban a un gran equipo como nosotros", dijo sobre el choque ante Banfield que terminó en victoria para los de Fernández.

Sobre el duelo clave ante el Tricolor, dijo: "Unión es un rival duro, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, ellos tienen sus armas para venir a buscar el resultado. Nosotros trataremos de dar el mayor sacrificio para sacar adelante el partido", señaló.

Además, agregó: "Hay que estar tranquilos porque es un rival difícil. Nosotros tenemos jugadores claves y daremos todo para quedarnos con los puntos en casa", cerró Rodrigo Ledesma.