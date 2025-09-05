Implementaron nuevas medidas judiciales en la causa por presuntas coimas en la ANDIS

La causa continúa bajo secreto de sumario mientras se exploran vínculos con empresas farmacéuticas.

Hoy 15:52

La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos avances en las últimas horas. Según confirmaron fuentes del caso, en el marco de la investigación, se realizó la extracción forense de tres teléfonos celulares pertenecientes a Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Los dispositivos, que incluyen un teléfono personal de Garbellini, uno de su esposa y un tercero antiguo sin datos relevantes, fueron analizados para extraer su contenido digital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento de extracción forense, realizado en el contexto de una investigación por Robo Simple, consistió en copiar los datos de los teléfonos sin alterarlos, lo que permitirá su análisis posterior en una segunda etapa de la investigación. Aunque los teléfonos fueron extraídos, aún no han sido sometidos a un peritaje completo. Se espera que el análisis de esta información digital aporte elementos claves a la causa, que involucra irregularidades en contrataciones públicas y sobornos relacionados con la droguería Suizo Argentina.

La causa apunta a una presunta trama de sobornos en la que Garbellini y otros funcionarios de la ANDIS habrían favorecido a la droguería en licitaciones de medicamentos. En paralelo, la investigación sigue el análisis de los dispositivos de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, cuyo celular es una pieza fundamental en el caso. Sin embargo, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) ya informó al fiscal Franco Picardi que no se podrán recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo, lo que complica la investigación. Parte de la pesquisa busca determinar si existieron comunicaciones con figuras clave del Gobierno, como el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, y otros funcionarios como Eduardo “Lule” Menem.

La causa sigue bajo secreto de sumario, y los imputados aún no tienen acceso al expediente. El juez federal Sebastián Casanello tiene pendiente resolver dos planteos presentados por los accionistas de Suizo Argentina: uno sobre la nulidad de la causa y otro por cosa juzgada.

En el ámbito administrativo, el Gobierno nacional avanza con una auditoría interna en la ANDIS, dirigida por el nuevo director Alberto Vilches. No obstante, fuentes oficiales alertan que el proceso se ha demorado debido a que la Justicia incautó documentos clave, como facturas de compras no registradas en portales oficiales, lo que ha complicado la revisión. La auditoría comenzó esta semana con copias de la documentación, y se espera que los primeros resultados preliminares estén disponibles para octubre.

Uno de los focos de la auditoría está en los contratos de compra de medicamentos, en los que sospechan que se aplicaron sobreprecios, aunque hasta el momento no se ha confirmado un aumento del 27% en productos adquiridos con pocos días de diferencia. Las autoridades también están revisando la estructura de la ANDIS, que administra un presupuesto anual de $3,74 billones, de los cuales la mayor parte está destinado a seguridad social. La centralización de funciones bajo el Ministerio de Salud está siendo evaluada, aunque no se han realizado cambios significativos en el personal de la agencia.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el fiscal Picardi continúan con la recolección de pruebas y el análisis de las contrataciones. Mientras tanto, la investigación sigue avanzando, con la esperanza de esclarecer las irregularidades que habrían beneficiado a empresas vinculadas al sector farmacéutico.