La marcha de Santa Dorotea celebró los 62 años del colegio en la Catedral Basílica

La comunidad educativa del Colegio Santa Dorotea se congregó en la Catedral Basílica para conmemorar a su patrona y celebrar 62 años de vida institucional con una misa y actividades comunitarias.

Hoy 17:21

El padre Luis Escañuela compartió: “En este año jubilar, un signo muy lindo es cruzar la puerta santa. La puerta de Jesús, así lo dice el Evangelio: ‘Yo soy la puerta por donde pasan las ovejas’. Sintamos que Jesús nos invita a entrar en su casa, en su vida y en su ministerio para poder disfrutar de su presencia. Por eso vamos a hacer ese signo, vamos a abrir esta puerta santa para que podamos ingresar todos como familia, como hijos de Dios a su encuentro”.

Santa Dorotea

El rector del colegio, profesor César Silva, destacó: “Hemos venido primero a celebrar los 62 años de vida institucional de la comunidad educativa y de las hermanas Doroteas, fundadoras del colegio. Compartimos y agradecimos a Dios en la Santa Misa, y junto con los alumnos realizamos una intervención urbana para dar a conocer algunas características del carisma de Santa Dorotea”.

Santa Dorotea

Por su parte, la directora de nivel inicial, Bonahora María Lidia, explicó: “Hace más de un mes venimos organizando estas fiestas patronales. Es una tradición marchar, animar y hacer conocer la vida de nuestra patrona a los niños y sus familias. También reflexionamos sobre valores en este año jubilar, recordando a la Virgen María, el perdón y la reconciliación”.

Santa Dorotea

El director de nivel primario, profesor Rolando Zurita, expresó: “Es una bendición como colegio católico estar presentes en la Catedral Basílica para la apertura de la Puerta Santa. Nos llena de alegría ver a las familias junto a los alumnos compartiendo esta festividad”.

La vicerrectora del nivel secundario, Sarina Fernanda Rey Bravo, agregó: “Agradecemos a los padres y familias que nos acompañan. Este año caminamos bajo el lema ‘Con Santa Dorotea seamos peregrinos de esperanza’, renovando juntos nuestra fe y esperanza”.

Santa Dorotea

Finalmente, Lucrecia Gómez, contadora y apoderada de la institución, señaló: “Estamos felices de acompañar a la congregación en estos 62 años y de mostrar a la comunidad el carisma que viven las hermanas Doroteas en sus obras educativas”.

Durante la ceremonia también se destacó la presentación del Coro de Niños del Colegio Santa Dorotea, dirigido por el profesor Carlos Santillán, con la colaboración de las seños Griselda Únzaga y Silvina, quienes aportaron emoción y alegría al festejo.

Santa Dorotea