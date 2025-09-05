Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 06 SEP 2025 | 22º
X
Somos Deporte

Güemes sufrió una dura derrota ante Atlanta y se complica en la lucha por la permanencia

El Gaucho perdió por 1-0 en su visita al Bohemio y puede terminar la fecha en zona de descenso.

Hoy 16:01
Güemes Atlanta

Güemes sufrió un duro revés en Villa Crespo al perder 1-0 frente a Atlanta, en un duelo clave por la fecha 30 de la Primera Nacional

El gol de Federico Bisanz, a los 36 minutos del primer tiempo, le dio la victoria al Bohemio, que trepó transitoriamente a la punta, mientras que el Gaucho se vuelve a Santiago con las manos vacías y con la permanencia en riesgo.

El equipo de Pablo Martel no pudo aprovechar la expulsión de Lucas Ambrogio, que dejó a Atlanta con diez hombres a los 18 minutos del complemento. A pesar de buscar el empate hasta el final, la falta de eficacia y la solidez defensiva del local terminaron por sellar la derrota santiagueña.

Con este resultado, Güemes sigue con 30 puntos, al igual que Arsenal, y podría caer en zona de descenso si Alvarado (28) gana su partido o si suma el elenco de Sarandí. 

El panorama es complejo para el elenco santiagueño, que tendrá cuatro finales por delante para intentar salvar la categoría: Racing de Córdoba (L), Quilmes (V), San Miguel (L) y Almagro (V).

TEMAS Club Atlético Güemes Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: Central Córdoba enfrenta a Vélez por la Supercopa Argentina con la ilusión de volver a gritar campeón
  2. 2. Franco Colapinto quedó afuera en Q1 y largará 18º en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1
  3. 3. Güemes sufrió una dura derrota ante Atlanta y se complica en la lucha por la permanencia
  4. 4. Nelson Castro sobre la salud de Javier Milei: “El Presidente tiene un problema psíquico importante”
  5. 5. Estudiante santiagueño representará a la provincia en la Olimpiada Nacional de Física
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT