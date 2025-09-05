Güemes sufrió una dura derrota ante Atlanta y se complica en la lucha por la permanencia

El Gaucho perdió por 1-0 en su visita al Bohemio y puede terminar la fecha en zona de descenso.

Hoy 16:01

Güemes sufrió un duro revés en Villa Crespo al perder 1-0 frente a Atlanta, en un duelo clave por la fecha 30 de la Primera Nacional.

El gol de Federico Bisanz, a los 36 minutos del primer tiempo, le dio la victoria al Bohemio, que trepó transitoriamente a la punta, mientras que el Gaucho se vuelve a Santiago con las manos vacías y con la permanencia en riesgo.

El equipo de Pablo Martel no pudo aprovechar la expulsión de Lucas Ambrogio, que dejó a Atlanta con diez hombres a los 18 minutos del complemento. A pesar de buscar el empate hasta el final, la falta de eficacia y la solidez defensiva del local terminaron por sellar la derrota santiagueña.

Con este resultado, Güemes sigue con 30 puntos, al igual que Arsenal, y podría caer en zona de descenso si Alvarado (28) gana su partido o si suma el elenco de Sarandí.

El panorama es complejo para el elenco santiagueño, que tendrá cuatro finales por delante para intentar salvar la categoría: Racing de Córdoba (L), Quilmes (V), San Miguel (L) y Almagro (V).