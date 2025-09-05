Güemes visita a Atlanta en un duelo clave por la permanencia en la Primera Nacional

El Gaucho se juega algo más que tres puntos ante el Bohemio por la fecha 30 de la Zona A.

Hoy 07:11

Con la obligación de sumar para seguir fuera de la zona roja, Güemes visitará esta tarde a Atlanta en el estadio Don León Kolbowski, por la fecha 30 de la Zona A de la Primera Nacional.

El partido comenzará a las 13.30 horas, será televisado en vivo y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, acompañado por Sebastián Raineri y Marcos Horticolou, mientras que Juan Pafundi oficiará de cuarto árbitro.

El conjunto dirigido por Pablo Martel llega con envión anímico tras haber conseguido una victoria fundamental en la jornada pasada, cuando superó por 1-0 a Colegiales en el estadio Arturo “Jiya” Miranda. Ese triunfo le permitió cortar una racha de cuatro partidos sin ganar —con tres derrotas y un empate— y salir momentáneamente de la zona de descenso.

En la tabla, el Gaucho ocupa el 16º puesto con 30 puntos, misma línea que Arsenal, y con apenas dos unidades de ventaja sobre Alvarado de Mar del Plata, que se encuentra último. Su campaña registra hasta aquí 5 victorias, 15 empates y 9 derrotas, números que explican la difícil situación que atraviesa en la lucha por la permanencia.

El duelo ante el Bohemio se presenta como otra “final” para el equipo santiagueño, que necesita sumar de visitante para seguir escapando de la zona baja y acercarse al gran objetivo de la temporada: mantener la categoría.