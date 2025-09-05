El inesperado lamento de Trump que sacude al mundo: “Parece que hemos perdido a India y Rusia”

Donald Trump sorprendió con un posteo en el que dice que su país “perdió a Rusia y la India frente a China”. Hace poco, había dicho que no le preocupaba.

Hoy 17:02

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su país “perdió a Rusia y a la India frente a China” en un momento de fortalecimiento de las relaciones entre estos países, según informaron medios internacionales.

“Parece que hemos perdido a India y Rusia ante la China más profunda y oscura”, escribió en su cuenta de Truth Social. “¡Que tengan un futuro largo y próspero juntos!. Presidente Donald J. Trump”, concluyó, según reproduce un artículo del sitio Actualidad RT.

En el mensaje, el mandatario adjuntó una imagen del presidente ruso, Vladímir Putin, caminando junto a sus pares de india y China, Xi Jinping y Narendra Modi en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

El sitio cita al diario The Wall Street Journal, según el cual las imágenes de los líderes de Rusia, China y la India en un ambiente amistoso envían una señal clara a Estados Unidos.

“El trato indulgente del presidente Trump hacia Vladímir Putin no ha hecho nada para alejar a Rusia de China. Su trato brusco hacia Narendra Modi, en cambio, está empujando a la India más cerca de Rusia y acercando sus relaciones con China”, considera Michael Fullilove, director ejecutivo del ‘think tank’ australiano Lowy Institute, cita luego el medio ruso.

No obstante, en una declaración anterior, el líder republicano declaró que no le preocupaba el fortalecimiento de los lazos entre Rusia y China.

“No estoy preocupado en absoluto. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo. Nunca usarían sus Fuerzas Armadas contra nosotros”, señaló el mandatario.