Con un triplete de Toloza, Vélez goleó a Instituto Santiago, se aseguró un puesto en el Regional y le da pelea a Comercio

El elenco de Maximiliano Canavó festejó en casa ante la Gloria por 5 a 0 y le complica las cosas al Tripero en el Clausura. Además por tabla general se aseguró un puesto en la próxima edición del certamen más Federal.

Hoy 18:25

En un partido clave por la 9ª fecha de la Liga Santiagueña, Vélez se impuso 5-0 ante Instituto Santiago y logró asegurar su boleto al Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Además, el elenco de Maximiliano Canavó le mete presión a Comercio, ya que ambos equipos comparten la cima de la Zona B con 20 puntos, aunque el Tripero tiene un duelo pendiente.

El marcador se abrió a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Esteban Luna convirtió en contra de su propio arco, poniendo en ventaja al local. Sobre el cierre de la etapa inicial, a los 43 minutos, Rodrigo Lescano amplió la diferencia.

En el complemento Vélez dominó y amplió la diferencia sobre el final con Adrián Toloza a los 43, 45 y 45+3 minutos de penal sentenció el resultado final.

Con este triunfo, Vélez sigue prendido en la pelea por la clasificación directa y esperará lo que ocurra con Comercio, que jugará el domingo ante Defensores de Forres como local. En la próxima jornada, el equipo de San Ramón visitará a Mitre en La Banda.

Por su parte, Instituto Santiago quedó con 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas, y en la próxima fecha se medirá ante Güemes.

En Reserva, Vélez también festejó: ganó 1-0 y redondeó una jornada perfecta.

Banfield 0-0 Yanda

Vélez de San Ramón 5-0 Instituto Santiago

22.00: Central Argentino vs. Mitre (público local) – Zona B

El domingo será el turno de seis encuentros en simultáneo a las 16.00:

Güemes vs. Independiente de Fernández (en cancha de Estudiantes, a puertas cerradas) – Zona B

Sportivo Fernández vs. Unión Santiago (público local) – Zona A

Atlético Forres vs. Estudiantes (público local) – Zona A

Independiente de Beltrán vs. Villa Unión (público local) – Zona A

Agua y Energía vs. Unión de Beltrán (público local) – Zona B

Comercio vs. Defensores de Forres (público local) – Zona B

El capítulo se cerrará el martes 9 a las 16.00 con Sarmiento vs. Central Córdoba en La Banda, también con público local.

Cabe destacar que los partidos de Reserva en todos los casos comenzarán dos horas antes.