Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 SEP 2025 | 18º
X
Somos Deporte

Con un triplete de Toloza, Vélez goleó a Instituto Santiago, se aseguró un puesto en el Regional y le da pelea a Comercio

El elenco de Maximiliano Canavó festejó en casa ante la Gloria por 5 a 0 y le complica las cosas al Tripero en el Clausura. Además por tabla general se aseguró un puesto en la próxima edición del certamen más Federal.

Hoy 18:25

En un partido clave por la 9ª fecha de la Liga Santiagueña, Vélez se impuso 5-0 ante Instituto Santiago y logró asegurar su boleto al Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Además, el elenco de Maximiliano Canavó le mete presión a Comercio, ya que ambos equipos comparten la cima de la Zona B con 20 puntos, aunque el Tripero tiene un duelo pendiente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El marcador se abrió a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Esteban Luna convirtió en contra de su propio arco, poniendo en ventaja al local. Sobre el cierre de la etapa inicial, a los 43 minutos, Rodrigo Lescano amplió la diferencia. 

En el complemento Vélez dominó y amplió la diferencia sobre el final con Adrián Toloza a los 43, 45 y 45+3 minutos de penal sentenció el resultado final.

Con este triunfo, Vélez sigue prendido en la pelea por la clasificación directa y esperará lo que ocurra con Comercio, que jugará el domingo ante Defensores de Forres como local. En la próxima jornada, el equipo de San Ramón visitará a Mitre en La Banda

Por su parte, Instituto Santiago quedó con 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas, y en la próxima fecha se medirá ante Güemes.

En Reserva, Vélez también festejó: ganó 1-0 y redondeó una jornada perfecta.

  • Banfield 0-0 Yanda 
  • Vélez de San Ramón 5-0 Instituto Santiago
  • 22.00: Central Argentino vs. Mitre (público local) – Zona B

El domingo será el turno de seis encuentros en simultáneo a las 16.00:

  • Güemes vs. Independiente de Fernández (en cancha de Estudiantes, a puertas cerradas) – Zona B
  • Sportivo Fernández vs. Unión Santiago (público local) – Zona A
  • Atlético Forres vs. Estudiantes (público local) – Zona A
  • Independiente de Beltrán vs. Villa Unión (público local) – Zona A
  • Agua y Energía vs. Unión de Beltrán (público local) – Zona B
  • Comercio vs. Defensores de Forres (público local) – Zona B

El capítulo se cerrará el martes 9 a las 16.00 con Sarmiento vs. Central Córdoba en La Banda, también con público local.

Cabe destacar que los partidos de Reserva en todos los casos comenzarán dos horas antes.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Atlético Vélez de San Ramón Instituto Deportivo Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto finalizó último en la segunda práctica del Gran Premio de Italia de Fórmula 1
  2. 2. Aeronaves militares del régimen de Maduro hostigaron a un buque de la Armada de EEUU
  3. 3. Descubren a menores fabricando "tumberas” en una vivienda abandonada de Villa del Carmen
  4. 4. Choque múltiple en el puente carretero generó demoras y caos vehicular
  5. 5. Binder extiende el dominio de KTM en las prácticas de Cataluña
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT