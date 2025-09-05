Con un triplete de Toloza, Vélez goleó a Instituto Santiago, se aseguró un puesto en el Regional y le da pelea a Comercio

El elenco de Maximiliano Canavó festejó en casa ante la Gloria por 5 a 0 y le complica las cosas al Tripero en el Clausura. Además por tabla general se aseguró un puesto en la próxima edición del certamen más Federal.
En un partido clave por la 9ª fecha de la Liga Santiagueña, Vélez se impuso 5-0 ante Instituto Santiago y logró asegurar su boleto al Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. Además, el elenco de Maximiliano Canavó le mete presión a Comercio, ya que ambos equipos comparten la cima de la Zona B con 20 puntos, aunque el Tripero tiene un duelo pendiente.
El marcador se abrió a los 17 minutos del primer tiempo, cuando Esteban Luna convirtió en contra de su propio arco, poniendo en ventaja al local. Sobre el cierre de la etapa inicial, a los 43 minutos, Rodrigo Lescano amplió la diferencia.
En el complemento Vélez dominó y amplió la diferencia sobre el final con Adrián Toloza a los 43, 45 y 45+3 minutos de penal sentenció el resultado final.
Con este triunfo, Vélez sigue prendido en la pelea por la clasificación directa y esperará lo que ocurra con Comercio, que jugará el domingo ante Defensores de Forres como local. En la próxima jornada, el equipo de San Ramón visitará a Mitre en La Banda.
Por su parte, Instituto Santiago quedó con 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas, y en la próxima fecha se medirá ante Güemes.
En Reserva, Vélez también festejó: ganó 1-0 y redondeó una jornada perfecta.
El domingo será el turno de seis encuentros en simultáneo a las 16.00:
El capítulo se cerrará el martes 9 a las 16.00 con Sarmiento vs. Central Córdoba en La Banda, también con público local.
Cabe destacar que los partidos de Reserva en todos los casos comenzarán dos horas antes.