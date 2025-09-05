Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 SEP 2025 | 18º
X
Policiales

Estafa millonaria en Monte Quemado: una mujer fue víctima de fraude por un préstamo de más de $5 millones

El hecho tuvo lugar en el departamento Copo. La denunciante relató que tres hombres se presentaron en su domicilio con la propuesta de adquirir un motovehículo.

Hoy 17:44

Una mujer de 49 años denunció haber sido víctima de una estafa en la ciudad de Monte Quemado, departamento Copo, luego de que se activara un préstamo millonario a su nombre tras la instalación de una aplicación bancaria en su teléfono celular.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según consta en el parte policial, la denunciante relató que tres hombres se presentaron en su domicilio, ubicado en el barrio Virgen del Carballo, con la propuesta de adquirir un motovehículo bajo diversas modalidades de pago. Durante la visita, los individuos instalaron sin su consentimiento la aplicación bancaria en su celular.

Tiempo después, la mujer recibió una llamada de la entidad financiera, en la que le informaron que había un préstamo activo a su nombre por 5.061.000 pesos. Al intentar comunicarse con los presuntos vendedores para reclamar por el crédito, no obtuvo respuestas satisfactorias y estos no devolvieron el dinero ni regularizaron el compromiso con el banco.

La denuncia apunta contra una empresa de Salta, y contra tres individuos identificados como Barrios, Morales y Chávez.

Por disposición del fiscal de turno, doctor Ábalos, se ordenó la aprehensión de Chávez en la vía pública y el secuestro de su teléfono celular como parte de la investigación en curso. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y recuperar el dinero defraudado.

TEMAS Estafas virtuales

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto finalizó último en la segunda práctica del Gran Premio de Italia de Fórmula 1
  2. 2. Aeronaves militares del régimen de Maduro hostigaron a un buque de la Armada de EEUU
  3. 3. Descubren a menores fabricando "tumberas” en una vivienda abandonada de Villa del Carmen
  4. 4. Choque múltiple en el puente carretero generó demoras y caos vehicular
  5. 5. Binder extiende el dominio de KTM en las prácticas de Cataluña
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT