Estafa millonaria en Monte Quemado: una mujer fue víctima de fraude por un préstamo de más de $5 millones

Hoy 17:44

Una mujer de 49 años denunció haber sido víctima de una estafa en la ciudad de Monte Quemado, departamento Copo, luego de que se activara un préstamo millonario a su nombre tras la instalación de una aplicación bancaria en su teléfono celular.

Según consta en el parte policial, la denunciante relató que tres hombres se presentaron en su domicilio, ubicado en el barrio Virgen del Carballo, con la propuesta de adquirir un motovehículo bajo diversas modalidades de pago. Durante la visita, los individuos instalaron sin su consentimiento la aplicación bancaria en su celular.

Tiempo después, la mujer recibió una llamada de la entidad financiera, en la que le informaron que había un préstamo activo a su nombre por 5.061.000 pesos. Al intentar comunicarse con los presuntos vendedores para reclamar por el crédito, no obtuvo respuestas satisfactorias y estos no devolvieron el dinero ni regularizaron el compromiso con el banco.

La denuncia apunta contra una empresa de Salta, y contra tres individuos identificados como Barrios, Morales y Chávez.

Por disposición del fiscal de turno, doctor Ábalos, se ordenó la aprehensión de Chávez en la vía pública y el secuestro de su teléfono celular como parte de la investigación en curso. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y recuperar el dinero defraudado.