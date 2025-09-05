Ingresar
Banfield y Yanda FC no se sacaron ventajas en La Banda en el arranque de la fecha 9

Por una nueva fecha de la Liga Santiagueña de Fútbol hubo igualdad sin goles y los dos siguen últimos en la Zona A.

Hoy 18:16
Banfield Yanda

Banfield y Yanda FC igualaron 0-0 en La Banda, en el marco de la 9ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol por la Zona A.

Con este resultado, Banfield continúa último en la tabla con 4 puntos, sin conocer la victoria en lo que va del certamen: empató 4 partidos y perdió 5. En la próxima jornada, el Taladro bandeño se enfrentará a Central Córdoba.

Por su parte, Yanda FC alcanzó los 5 puntos, producto de 1 triunfo, 2 empates y 6 derrotas. En la fecha 10, el elenco bandeño se medirá ante Unión Santiago.

En Reserva, Yanda se quedó con la victoria al imponerse 3-1 y sumó tres puntos importantes.

  • Banfield 0-0 Yanda 
  • Vélez de San Ramón 5-0 Instituto Santiago
  • 22.00: Central Argentino vs. Mitre (público local) – Zona B

El domingo será el turno de seis encuentros en simultáneo a las 16.00:

  • Güemes vs. Independiente de Fernández (en cancha de Estudiantes, a puertas cerradas) – Zona B
  • Sportivo Fernández vs. Unión Santiago (público local) – Zona A
  • Atlético Forres vs. Estudiantes (público local) – Zona A
  • Independiente de Beltrán vs. Villa Unión (público local) – Zona A
  • Agua y Energía vs. Unión de Beltrán (público local) – Zona B
  • Comercio vs. Defensores de Forres (público local) – Zona B

El capítulo se cerrará el martes 9 a las 16.00 con Sarmiento vs. Central Córdoba en La Banda, también con público local.

