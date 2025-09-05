Tamara Pettinato habló sobre la filtración de sus videos con Alberto Fernández: "Ya pasó"

A más de un año del escándalo, Pettinato se sinceró sobre la filtración de sus videos y la repercusión mediática, aclarando mentiras y cómo vivió el proceso.

Hoy 17:58

Tamara Pettinato regresó a la televisión con su nuevo programa Decime algo lindo (elnueve), y no pudo evitar abordar el tema que marcó su vida el año pasado: la filtración de sus videos con el presidente Alberto Fernández. Consciente de la repercusión que tendría, la periodista se mostró dispuesta a hablar sobre cómo vivió ese momento y cómo, tras más de un año, sigue siendo atacada en redes sociales.

En una entrevista en Mujeres Argentinas (eltrece), Tamara fue consultada sobre si aún seguía siendo blanco de críticas y ataques en las redes. “Sí, sigo siendo. Nunca había vivido algo semejante como lo de hace un año que salió mi video que todo el mundo vio”, respondió, mostrando que el escándalo sigue marcando su vida personal y profesional.

Tamara no dudó en señalar que el escándalo fue aún mayor por las declaraciones del presidente Alberto Fernández: “También porque el primero en put... fue el Presidente. Fue el primero en decir que era prostituta, que tenía asociación ilícita, tiró un montón de barbaridades y eso dio a que todo este tipo de gente me ataque”.

En la entrevista, la hija de Roberto Pettinato recordó cómo reaccionó al enterarse de la filtración del video. “Lo del video fue un shock porque yo nunca lo había visto y encima habían pasado como tres años. Cuando me vinieron a avisar, pensé que era un chiste del productor del programa en el que trabajaba, que fue quien me avisó. En el momento entendí que no iba a poder atajarlo”, recordó, remarcando la sorpresa y el impacto que le causó la difusión de su intimidad.

A pesar de la tormenta mediática, Tamara trató de tomar distancia y naturalizar la situación. “Yo no pretendo que la gente se olvide del video. Sé que me van a preguntar siempre por el tema y lo tengo que naturalizar. Ya está, ya pasó. Pasó más de un año”, expresó con serenidad.

Finalmente, Tamara cerró el tema afirmando que lo más importante para ella era que se desmintieran las mentiras que surgieron a raíz del escándalo. “A mí lo que más me interesaba era que cayeran las mentiras que estaban diciendo, como eso de que fue en pandemia, que ya aclaré mil veces que no, o que yo tenía contratos con el Estado, se demostró que no. Dijeron también que había más videos, que había videos en b… Escuché cualquier cosa. Ahora la verdad que estoy tranquila”, concluyó, mostrando un alivio después de un año de acusaciones falsas y rumores.

La hija de Felipe Pettinato dejó claro que, a pesar de las críticas y el daño sufrido, ahora se siente tranquila y con la conciencia limpia, tras haber aclarado las principales falsedades que giraron en torno a su nombre.