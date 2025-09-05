La China Suárez comenzó una nueva etapa en Turquía: revelaron de qué trabaja

En medio de su vida con Mauro Icardi en Estambul, La China Suárez inicia un nuevo proyecto laboral como relaciones públicas, pero enfrenta dificultades con los patrocinadores y en el ámbito profesional en Argentina.

La China Suárez ha comenzado una nueva etapa en su vida en Estambul, donde se ha mudado con su pareja, el futbolista Mauro Icardi, y su hija Rufina Cabré, fruto de su relación con Nicolás Cabré. Aunque sus hijos Magnolia y Amancio, a quienes tuvo con Benjamín Vicuña, la visitan cada 20 días, la actriz sigue siendo foco de atención tanto en Argentina como en el extranjero, donde se enfrenta a nuevos desafíos profesionales.

Recientemente, en el ciclo El Diario de Mariana (América), el periodista Martín Candalaft reveló a qué se dedica la actriz en su nueva vida en Turquía. “La China Suárez tiene un trabajo en Turquía”, comentó Candalaft. “Trabaja como relaciones públicas para una marca de cosméticos. No es la imagen de la marca, sino que realiza tareas de relaciones públicas”.

Ante la pregunta de cómo La China Suárez logró conseguir un trabajo en un país donde no conocía a nadie, el panelista explicó: “Es la mujer de un tipo muy conocido. Estaban bastante preocupados porque aquí, en Argentina, no tiene trabajo. Esto, más allá de que tiene un novio millonario, en Argentina no tiene marcas, se le cayeron todas”.

Según Candalaft, las razones detrás de la falta de sponsors de Suárez son las reacciones negativas en las redes sociales. “Cada vez que ella promociona un producto, la cantidad de hate y comentarios negativos supera a los positivos”, lo que, según las marcas, ha afectado su imagen como influencer de productos. “Por eso se ha quedado sin marcas. De hecho, estaba cerrando un contrato para filmar una novela en Turquía y estaba viendo de hacer algo en España”, agregó.

A pesar de estas dificultades, La China parece estar más tranquila en lo que respecta a su situación económica, ya que su relación con Icardi le permite vivir sin preocupaciones financieras. Sin embargo, Candalaft también informó que Suárez sigue negociando proyectos y, según su círculo cercano, ha recibido cuatro propuestas laborales en Turquía para participar en eventos, presentaciones y producciones de series.

En cuanto a su carrera en Argentina, parece que la actriz está viviendo una etapa complicada. “Tiene una sola marca, con la que tiene una cápsula y es por canje, no por dinero aparentemente”, señaló Candalaft.